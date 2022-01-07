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    «Фиорентина» анонсировала переход Пентека

    Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в «Фиорентине».

    Итальянский клуб анонсировал переход 26-летнего футболиста в своем твиттере.

    «Пентек здесь», – говорится в публикации «Фиорентины», к которой прикреплена фотография польского форварда во Флоренции.

    • Поляк в текущем сезоне провел за «Герту» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • Пентек уже выступал в Италии за «Милан» и «Дженоа».

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +56023

      portero 51 минуту назад

      Заплатите Коке и выгоните его уже...

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      Рейтинг: +591

      dragoon000320 1 час назад

      в конкуренцию, чтобы Кокоша не расслаблялся :D

      0
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      Рейтинг: +19

      Баба Дуня 1 час назад

      Хороший игрок! Удачи(

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