«Фиорентина» анонсировала переход Пентека

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в «Фиорентине».

Итальянский клуб анонсировал переход 26-летнего футболиста в своем твиттере.

«Пентек здесь», – говорится в публикации «Фиорентины», к которой прикреплена фотография польского форварда во Флоренции.