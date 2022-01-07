Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фиорентина» анонсировала переход Пентека

7 января 2022, 17:39
4

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в «Фиорентине».

Итальянский клуб анонсировал переход 26-летнего футболиста в своем твиттере.

«Пентек здесь», – говорится в публикации «Фиорентины», к которой прикреплена фотография польского форварда во Флоренции.

  • Поляк в текущем сезоне провел за «Герту» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • Пентек уже выступал в Италии за «Милан» и «Дженоа».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Фиорентины»
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Фиорентина Герта Пентек Кшиштоф
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1641570206
Заплатите Коке и выгоните его уже...
Ответить
Вайвайнах
1641573706
Кокорин щас на тренировках даже в запасе будет))
Ответить
zigbert
1641575634
Кокорин ему не конкурент но там еще и Влахович скорей всего уйдет.
Ответить
Hektor 84
1641595200
Завтра объявят о трансфере кокошки в сочи
Ответить
Главные новости
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
5
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
Вчера, 21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
7
Все новости
Все новости
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Вчера, 23:40
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
Вчера, 22:09
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
Вчера, 19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
Вчера, 14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
Вчера, 08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+