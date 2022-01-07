«Фиорентина» анонсировала переход Пентека

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в «Фиорентине».
Итальянский клуб анонсировал переход 26-летнего футболиста в своем твиттере.
«Пентек здесь», – говорится в публикации «Фиорентины», к которой прикреплена фотография польского форварда во Флоренции.
- Поляк в текущем сезоне провел за «Герту» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- Пентек уже выступал в Италии за «Милан» и «Дженоа».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Фиорентины»