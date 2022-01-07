Малафеев: «В этой ЛЧ «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре команды в текущем сезоне ЛЧ.
«Я считаю, что в этом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе. Но все-таки, наверное, «Челси» и «Ювентус» на данный момент выглядели сильнее и по объективным причинам прошли дальше.
Однако не будем забывать, что у «Зенита» до последнего были реальные шансы зацепиться за второе место и выйти в плей-офф.
Возможно, «Зениту» изначально немного не повезло со жребием, ведь они получили в соперники сразу две команды наивысшего уровня, двух мировых грандов и крепкую шведскую команду.
Но в целом ребята очень достойно выступили в Лиге чемпионов, показали уверенную игру с соперниками мирового уровня. Конечно, можно было ожидать и большего, чем третье место, но получилось как получилось», – сказал Малафеев.
- «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ и вышел в стыки Лиги Европы.
- Клуб из Петербурга в феврале сыграет с «Бетисом».