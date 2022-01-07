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  • Малафеев: «В этой ЛЧ «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе»

Малафеев: «В этой ЛЧ «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе»

7 января 2022, 10:52
13

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре команды в текущем сезоне ЛЧ.

«Я считаю, что в этом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе. Но все-таки, наверное, «Челси» и «Ювентус» на данный момент выглядели сильнее и по объективным причинам прошли дальше.

Однако не будем забывать, что у «Зенита» до последнего были реальные шансы зацепиться за второе место и выйти в плей-офф.

Возможно, «Зениту» изначально немного не повезло со жребием, ведь они получили в соперники сразу две команды наивысшего уровня, двух мировых грандов и крепкую шведскую команду.

Но в целом ребята очень достойно выступили в Лиге чемпионов, показали уверенную игру с соперниками мирового уровня. Конечно, можно было ожидать и большего, чем третье место, но получилось как получилось», – сказал Малафеев.

  • «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ и вышел в стыки Лиги Европы.
  • Клуб из Петербурга в феврале сыграет с «Бетисом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (13)
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Вомбат
1641543974
Конечно, даже если бы Зениту не помог судья, и Мальме выиграл бы 1:0, Зенит все равно занял бы третье место. Но это не значит, что он был достоин второго. Зенит что-то показал только в последней игре, которая уже ничего не решала. И только потому и показал. Очевидно, Семак пустил эту игру на самотек, типа для нас эта игра тренировочная, играйте как хотите. В итоге Челси, бившийся за первое место в группе, не смог решить свою задачу, а Зенит показал свой настоящий потенциал. Который команда вряд ли еще раз покажет в официальных матчах, пока у руля Семак.
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serppion
1641545100
Статья ни о чем. Что Зинка заслужила - то и получила. Как потопаешь, так и полопаешь.
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FCSpartakM
1641547394
О чем он? Зенит в дрыск слил игру в Турине. Сыграл плохо в Швеции. По сути домашний матч с Челси выделялся как что-то адекатное
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Garrincha58
1641549790
Зениту и в ЛЕ делать нечего
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Hektor 84
1641550465
Просто Россия упала в таблице коэффициентов и потеряла место в первой корзине, которое доставалось чемпиону рпл. И зеня перестал получать в соперники Лейпциг, Лион и команды еще ниже уровнем. Даже от них бзенит не хило выхватывал. А теперь соперники как раньше выпадали Локо. Вот теперь зеню дерут в одну калитку топы. Даже Мальме у себя дома давал просраться бомжатнику и если бы не судья ничьей бы не было. О чем мелет этот чудик?
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portero
1641552787
если взять игру с Ювентусом дома, то он ничего не заслуживал... было обосранство и безнадёга..... в первую очередь от Семака!
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Давид59
1641553045
Зенит на выезде со всеми тремя командами играл отвратительно. Чтобы выйти из группы надо навязывать борьбу. А так еле-еле со шведами очко взяли. Шансов на второе место не было. А Малафеев всё про какое-то везение лепит.
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zigbert
1641560343
Выход в плей офф ЛЕ, уже достижение. Ювентус или Челси пока еще для Зенита трудные соперники.
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Федорыч-НН
1641562142
Если слушать наших экспертов, Зенит давно должен был победить в ЛЧ. Однако никто за рубежом наших экспертов не слушает и не читает. К сожалению... А может к счастью.
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VVM1964
1641569095
Это счастье , что в группе была команда уровня Мальме , а то , как обычно - четвертое место и прощай весна !
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