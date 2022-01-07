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    Малафеев: «В этой ЛЧ «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре команды в текущем сезоне ЛЧ.

    «Я считаю, что в этом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе. Но все-таки, наверное, «Челси» и «Ювентус» на данный момент выглядели сильнее и по объективным причинам прошли дальше.

    Однако не будем забывать, что у «Зенита» до последнего были реальные шансы зацепиться за второе место и выйти в плей-офф.

    Возможно, «Зениту» изначально немного не повезло со жребием, ведь они получили в соперники сразу две команды наивысшего уровня, двух мировых грандов и крепкую шведскую команду.

    Но в целом ребята очень достойно выступили в Лиге чемпионов, показали уверенную игру с соперниками мирового уровня. Конечно, можно было ожидать и большего, чем третье место, но получилось как получилось», – сказал Малафеев.

    • «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ и вышел в стыки Лиги Европы.
    • Клуб из Петербурга в феврале сыграет с «Бетисом».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3664

      serppion 26 минут назад

      Статья ни о чем. Что Зинка заслужила - то и получила. Как потопаешь, так и полопаешь.

      0
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      Рейтинг: +10858

      Вомбат 45 минут назад

      Конечно, даже если бы Зениту не помог судья, и Мальме выиграл бы 1:0, Зенит все равно занял бы третье место. Но это не значит, что он был достоин второго. Зенит что-то показал только в последней игре, которая уже ничего не решала. И только потому и показал. Очевидно, Семак пустил эту игру на самотек, типа для нас эта игра тренировочная, играйте как хотите. В итоге Челси, бившийся за первое место в группе, не смог решить свою задачу, а Зенит показал свой настоящий потенциал. Который команда вряд ли еще раз покажет в официальных матчах, пока у руля Семак.

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      Рейтинг: +1655

      lek! 51 минуту назад

      В том то и и дело , когда играешь с грандами есть отмазки . Будь там Мальме , Брюгге и проиграй как всегда , Я бы хотел потом услышать твои слова .

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