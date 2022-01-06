Медведев: «Никаких встреч с агентом Габигола не было. Это очередной слух»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова агента нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигола) о том, что у его партнера была встреча с руководством российского клуба.
«Никаких встреч с агентом Барбозы не было – это очередной слух», – сказал Медведев.
- В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
- Игрок стоит 26 миллионов евро.
- В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».
«Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова