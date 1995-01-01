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    Медведев: «Никаких встреч с агентом Габигола не было. Это очередной слух»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова агента нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигола) о том, что у его партнера была встреча с руководством российского клуба.

    «Никаких встреч с агентом Барбозы не было – это очередной слух», – сказал Медведев.

    • В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
    • Игрок стоит 26 миллионов евро.
    • В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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