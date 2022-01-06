«Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)

«Зенит» рассматривает возможность приобретения форварда «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигола).
По информации «РБ-Спорт», представители клуба из Петербурга несколько раз общались с агентами бразильца и планируют вступить в переговоры с клубом.
Препятствием для перехода может стать высокая цена Габигола. «Зенит» не готов платить за него 30 миллионов евро: клуб хочет значительно сбить цену и оформить трансфер в рассрочку.
Если «Зенит» оформит трансфер 25-летнего форварда, то Сердара Азмуна отпустят в другой клуб в этой зимой.
- В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
- Игрок стоит 26 миллионов евро.
- В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».
Источник: «РБ-Спорт»