«Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)

«Зенит» рассматривает возможность приобретения форварда «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигола).

По информации «РБ-Спорт», представители клуба из Петербурга несколько раз общались с агентами бразильца и планируют вступить в переговоры с клубом.

Препятствием для перехода может стать высокая цена Габигола. «Зенит» не готов платить за него 30 миллионов евро: клуб хочет значительно сбить цену и оформить трансфер в рассрочку.

Если «Зенит» оформит трансфер 25-летнего форварда, то Сердара Азмуна отпустят в другой клуб в этой зимой.