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    «Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)

    «Зенит» рассматривает возможность приобретения форварда «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигола).

    По информации «РБ-Спорт», представители клуба из Петербурга несколько раз общались с агентами бразильца и планируют вступить в переговоры с клубом.

    Препятствием для перехода может стать высокая цена Габигола. «Зенит» не готов платить за него 30 миллионов евро: клуб хочет значительно сбить цену и оформить трансфер в рассрочку.

    Если «Зенит» оформит трансфер 25-летнего форварда, то Сердара Азмуна отпустят в другой клуб в этой зимой.

    • В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
    • Игрок стоит 26 миллионов евро.
    • В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +55929

      portero 35 минут назад

      Фамилия прикольная, подождем когда хоть клуб официально подтвердит, а то там уже человек 15 агенты Зениту продали виртуально....

      0
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      Рейтинг: +5301

      Semenycch 35 минут назад

      Ну этот игрок в принципе стоит около 25 миллионов. Футболист великолепный, но его амплуа на поле отличается от амплуа Азмуна. Азмун классический наконечник атак, а Барбоза ближе к Вагнеру Лаву, такой свободный художник на поле. В случае покупки Борбозы в Зените сильно усилятся позиции Артема.

      0
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      Рейтинг: +6531

      nik55 1 час назад

      для мюллера это не проблема 30 но позже напишут что купили за 20

      1
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      Рейтинг: +74

      Дубина > nik55 1 час назад

      А баклажаны скажут за 10,потом продадим за 25 и навар сверху будет 40)))

      1
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      Рейтинг: +74

      Дубина 1 час назад

      все хотят помойку обудь и у всех получается это!!
      а газпрому не жалко денег государственных(((

      2
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      Рейтинг: +67

      Азбука > Дубина 58 минут назад

      У всех клубов деньги свои и только у Зенита государственные. Доколе?

      0
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      Рейтинг: +6918

      серега кашин 1 час назад

      меньше 30 в зенит его не отпустят

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