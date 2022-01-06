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  • «Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)

«Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)

6 января 2022, 13:53
15

«Зенит» рассматривает возможность приобретения форварда «Фламенго» Габриэла Барбозы (Габигола).

По информации «РБ-Спорт», представители клуба из Петербурга несколько раз общались с агентами бразильца и планируют вступить в переговоры с клубом.

Препятствием для перехода может стать высокая цена Габигола. «Зенит» не готов платить за него 30 миллионов евро: клуб хочет значительно сбить цену и оформить трансфер в рассрочку.

Если «Зенит» оформит трансфер 25-летнего форварда, то Сердара Азмуна отпустят в другой клуб в этой зимой.

  • В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
  • Игрок стоит 26 миллионов евро.
  • В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Фламенго Барбоза Габриэл
Комментарии (15)
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серега кашин
1641467561
меньше 30 в зенит его не отпустят
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nik55
1641468879
для мюллера это не проблема 30 но позже напишут что купили за 20
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portero
1641471479
Фамилия прикольная, подождем когда хоть клуб официально подтвердит, а то там уже человек 15 агенты Зениту продали виртуально....
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Томик
1641473862
Кто им цену будет сбивать? Понабрали Майконов за сорок, а за этого платить не хотят. Не хорошо это... Это вам не из Ростова пацанов на контрактах свободными агентами забирать и не за пятьдесят тысяч через Казань отжимать.
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Derzkiy1
1641476584
Газпром накинет!
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mamba9090909
1641480862
Ну опровергали уже эту утку, зачем опять писать?
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petrucho-spb
1641490963
Не одного нормального комента, как бабки старые. Ну или почти.
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