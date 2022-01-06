Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скаут Великих: «99 процентов, что Миранчук станет игроком «Дженоа»

Скаут Великих: «99 процентов, что Миранчук станет игроком «Дженоа»

6 января 2022, 12:59
2

Скаут Алекс Великих, работающий в Италии, считает, что переходу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» уже ничего не помешает.

– Складывается впечатление, что Миранчука у «Дженоа» уже никто не сможет перехватить.

– Я тоже так считаю. Если ни один из российских клубов не активируется, и Алексей не захочет принять предложение от условного «Зенита», то 99% – что он станет игроком «Дженоа».

– С точки зрения будущих перспектив в сборной России, «Дженоа» – это хорошая история для Миранчука? Команда ведь играет не в самый искрометный футбол.

– Мы знаем о ситуации в клубе, о Шевченко как тренере и о его стиле. А также о том, что большинство футболистов ему достались от предыдущего специалиста.

Если в ближайшее трансферное окно придут те исполнители, которых хочет Шевченко, мы сможем говорить о каком-то рисунке игры. И в таком случае Миранчук точно не помешает команде в атакующей линии.

Что касается перспектив в сборной России, то любой переход Миранчука в рамках топ-чемпионата при условии постоянной игровой практики будет являться гарантией того, что сборная получит в свое распоряжение качественного футболиста. Более качественного, чем тот, что в красиво играющей «Аталанте» является резервистом.

  • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Дженоа Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1641470486
Как интересно
Ответить
Dr.Metal
1641483389
Играть ща аутсайдера но в старте та еще перспектива. В его возрасте это глупость. Лучше тухнуть в условном Зените и получать огромные деньги. Хотел играть за Милан, а в итоге скамейка Аталанты, а сейчас и вовсе дно итальянского футбола
Ответить
Главные новости
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
23:19
2
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
7
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
4
Все новости
Все новости
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско набрала первое очко
23:35
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
22:09
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+