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    Скаут Великих: «99 процентов, что Миранчук станет игроком «Дженоа»

    Скаут Алекс Великих, работающий в Италии, считает, что переходу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» уже ничего не помешает.

    – Складывается впечатление, что Миранчука у «Дженоа» уже никто не сможет перехватить.

    – Я тоже так считаю. Если ни один из российских клубов не активируется, и Алексей не захочет принять предложение от условного «Зенита», то 99% – что он станет игроком «Дженоа».

    – С точки зрения будущих перспектив в сборной России, «Дженоа» – это хорошая история для Миранчука? Команда ведь играет не в самый искрометный футбол.

    – Мы знаем о ситуации в клубе, о Шевченко как тренере и о его стиле. А также о том, что большинство футболистов ему достались от предыдущего специалиста.

    Если в ближайшее трансферное окно придут те исполнители, которых хочет Шевченко, мы сможем говорить о каком-то рисунке игры. И в таком случае Миранчук точно не помешает команде в атакующей линии.

    Что касается перспектив в сборной России, то любой переход Миранчука в рамках топ-чемпионата при условии постоянной игровой практики будет являться гарантией того, что сборная получит в свое распоряжение качественного футболиста. Более качественного, чем тот, что в красиво играющей «Аталанте» является резервистом.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3315

      Axe111 52 минуты назад

      Как интересно

      0
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      Рейтинг: +74

      Дубина 1 час назад

      Леху только бомжарня наша может перебить народными миллионами,но я думаю он выберет футбол,а не газпромовские грязные деньги)))

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