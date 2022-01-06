Скаут Великих: «99 процентов, что Миранчук станет игроком «Дженоа»

Скаут Алекс Великих, работающий в Италии, считает, что переходу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» уже ничего не помешает.

– Складывается впечатление, что Миранчука у «Дженоа» уже никто не сможет перехватить.

– Я тоже так считаю. Если ни один из российских клубов не активируется, и Алексей не захочет принять предложение от условного «Зенита», то 99% – что он станет игроком «Дженоа».

– С точки зрения будущих перспектив в сборной России, «Дженоа» – это хорошая история для Миранчука? Команда ведь играет не в самый искрометный футбол.

– Мы знаем о ситуации в клубе, о Шевченко как тренере и о его стиле. А также о том, что большинство футболистов ему достались от предыдущего специалиста.

Если в ближайшее трансферное окно придут те исполнители, которых хочет Шевченко, мы сможем говорить о каком-то рисунке игры. И в таком случае Миранчук точно не помешает команде в атакующей линии.

Что касается перспектив в сборной России, то любой переход Миранчука в рамках топ-чемпионата при условии постоянной игровой практики будет являться гарантией того, что сборная получит в свое распоряжение качественного футболиста. Более качественного, чем тот, что в красиво играющей «Аталанте» является резервистом.