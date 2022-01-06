Агент Фонсеки – о приглашении в «Краснодар»: «Зависит от того, каким будет проект»

Марко Абреу, агент бывшего главного тренера «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсеки, прокомментировал слухи о возможном назначении португальца в «Краснодар».
– Паулу – действительно один из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара»?
– Нет, нет, нет. Это неправда.
– Совсем неправда?
– Совсем.
– И из «Краснодара» вам никто не звонил?
– Нет.
– Может быть, самому Паулу звонили из «Краснодара»?
– Нет.
– Но потенциально такой вариант, как «Краснодар», ему был бы интересен?
– Зависит от того, каким будет проект. Но пока нам о проекте ничего не известно.
- Фонсека покинул «Рому» по окончании сезона-2020/21.
- «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»