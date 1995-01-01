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    Агент Фонсеки – о приглашении в «Краснодар»: «Зависит от того, каким будет проект»

    Марко Абреу, агент бывшего главного тренера «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсеки, прокомментировал слухи о возможном назначении португальца в «Краснодар».

    – Паулу – действительно один из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара»?

    – Нет, нет, нет. Это неправда.

    – Совсем неправда?

    – Совсем.

    – И из «Краснодара» вам никто не звонил?

    – Нет.

    – Может быть, самому Паулу звонили из «Краснодара»?

    – Нет.

    – Но потенциально такой вариант, как «Краснодар», ему был бы интересен?

    – Зависит от того, каким будет проект. Но пока нам о проекте ничего не известно.

    • Фонсека покинул «Рому» по окончании сезона-2020/21.
    • «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +127

      Nikoo 1 час назад

      Зачем ему в Рпл

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