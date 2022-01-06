Агент Фонсеки – о приглашении в «Краснодар»: «Зависит от того, каким будет проект»

Марко Абреу, агент бывшего главного тренера «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсеки, прокомментировал слухи о возможном назначении португальца в «Краснодар».

– Паулу – действительно один из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара»?

– Нет, нет, нет. Это неправда.

– Совсем неправда?

– Совсем.

– И из «Краснодара» вам никто не звонил?

– Нет.

– Может быть, самому Паулу звонили из «Краснодара»?

– Нет.

– Но потенциально такой вариант, как «Краснодар», ему был бы интересен?

– Зависит от того, каким будет проект. Но пока нам о проекте ничего не известно.