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    «Зенит» претендует на Габигола

    К нападающему «Фламенго» Габриэлу Барбозе (Габигол) есть интерес в Европе. В число претендентов на 25-летнего игрока входит и «Зенит».

    Также за Габриэлом следят в АПЛ. Один из клубов – «Вест Хэм». Сам игрок заинтересован больше в трансфере в Англию.

    • В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
    • Игрок стоит 26 миллионов евро.
    • В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Дармеша Сета

    Журналист Sky Sports. Аудитория в твиттере – более 70 тысяч подписчиков.

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    05.01.2022 22:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +55921

      portero 40 минут назад

      По новостям и слухам, Зенит уже вторую команду иносранцев набирает, вот только места легов все заняты... чтоб купить что-нибудь ненужное, надо сначало продать что-нибудь ненужное...

      0
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      Рейтинг: +13454

      Hektor 84 1 час назад

      В Европе себя ничем не проявил

      1
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      Рейтинг: +15589

      Garrincha58 1 час назад

      а чё не Мбаппе???

      1
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      Рейтинг: +5585

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Это туфта, это не доказано

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