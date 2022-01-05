«Зенит» претендует на Габигола

К нападающему «Фламенго» Габриэлу Барбозе (Габигол) есть интерес в Европе. В число претендентов на 25-летнего игрока входит и «Зенит».
Также за Габриэлом следят в АПЛ. Один из клубов – «Вест Хэм». Сам игрок заинтересован больше в трансфере в Англию.
- В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
- Игрок стоит 26 миллионов евро.
- В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».
Источник: твиттер Дармеша Сета
Журналист Sky Sports. Аудитория в твиттере – более 70 тысяч подписчиков.