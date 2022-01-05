«Зенит» претендует на Габигола

К нападающему «Фламенго» Габриэлу Барбозе (Габигол) есть интерес в Европе. В число претендентов на 25-летнего игрока входит и «Зенит».

Также за Габриэлом следят в АПЛ. Один из клубов – «Вест Хэм». Сам игрок заинтересован больше в трансфере в Англию.