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«Зенит» претендует на Габигола

5 января 2022, 22:36
5

К нападающему «Фламенго» Габриэлу Барбозе (Габигол) есть интерес в Европе. В число претендентов на 25-летнего игрока входит и «Зенит».

Также за Габриэлом следят в АПЛ. Один из клубов – «Вест Хэм». Сам игрок заинтересован больше в трансфере в Англию.

  • В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 матчах во всех турнирах.
  • Игрок стоит 26 миллионов евро.
  • В Европе он выступал за «Интер» и «Бенфику».

Источник: твиттер Дармеша Сета

Журналист Sky Sports. Аудитория в твиттере – более 70 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Барбоза Габриэл
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1641411773
Это туфта, это не доказано
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Garrincha58
1641413296
а чё не Мбаппе???
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Skull_Boy
1641413389
Кто перейдет в эту помойку только полный лошара, как Малком
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Hektor 84
1641414010
В Европе себя ничем не проявил
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portero
1641415816
По новостям и слухам, Зенит уже вторую команду иносранцев набирает, вот только места легов все заняты... чтоб купить что-нибудь ненужное, надо сначало продать что-нибудь ненужное...
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