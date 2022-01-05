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    «Настоящий боец!». «Спартак» поздравил Ковтуна с днем рождения

    Бывшему защитнику сборной России Юрию Ковтуну исполнилось 52 года. Его не забыл поздравить «Спартак».

    «Трeхкратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе «Спартака» и настоящий боец! С днeм рождения!» – написали москвичи.

    • Уроженец Азова играл за «Спартак» в 1999-2005 годах.
    • На счету Ковтуна 50 матчей и 2 гола за сборную.
    • Сейчас Ковтун в футболе не работает.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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