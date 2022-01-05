«Настоящий боец!». «Спартак» поздравил Ковтуна с днем рождения

Бывшему защитнику сборной России Юрию Ковтуну исполнилось 52 года. Его не забыл поздравить «Спартак».
«Трeхкратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе «Спартака» и настоящий боец! С днeм рождения!» – написали москвичи.
- Уроженец Азова играл за «Спартак» в 1999-2005 годах.
- На счету Ковтуна 50 матчей и 2 гола за сборную.
- Сейчас Ковтун в футболе не работает.
Юрию Ковтуну – 52!Трeхкратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе «Спартака» и настоящий боец! С днeм рождения! pic.twitter.com/mkNv0Cx5tx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 5, 2022