«Матч ТВ»: «Причина ухода Гончаренко из «Краснодара» – нежелание быть проводником мыслей и желаний Галицкого»

Стала известна еще одна причина, из-за которой Виктор Гончаренко покинул «Краснодар».
«Причиной расставания «Краснодара» и Гончаренко стало нежелание тренера быть просто проводником мыслей и желаний владельца команды. Иначе говоря, ему не хватало самостоятельности, и обе стороны зашли в тупик.
Единственный выход в данной ситуации – расставание», – сообщил источник «Матч ТВ».
- Белорус проработал в Краснодаре меньше года.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
- По информации «Матч ТВ», в шорт-лист клуба входят Алексей Стукалов и Евгений Калешин.
«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)
Галицкий был недоволен стилем футбола Гончаренко (Иван Карпов)
Источник: «Матч ТВ»