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  • «Матч ТВ»: «Причина ухода Гончаренко из «Краснодара» – нежелание быть проводником мыслей и желаний Галицкого»

«Матч ТВ»: «Причина ухода Гончаренко из «Краснодара» – нежелание быть проводником мыслей и желаний Галицкого»

5 января 2022, 16:51
21

Стала известна еще одна причина, из-за которой Виктор Гончаренко покинул «Краснодар».

«Причиной расставания «Краснодара» и Гончаренко стало нежелание тренера быть просто проводником мыслей и желаний владельца команды. Иначе говоря, ему не хватало самостоятельности, и обе стороны зашли в тупик.

Единственный выход в данной ситуации – расставание», – сообщил источник «Матч ТВ».

  • Белорус проработал в Краснодаре меньше года.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
  • По информации «Матч ТВ», в шорт-лист клуба входят Алексей Стукалов и Евгений Калешин.

«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

Галицкий был недоволен стилем футбола Гончаренко (Иван Карпов)

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор Галицкий Сергей
Комментарии (21)
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portero
1641391168
Деньгу получил уже хорошо, на жизнь заработал в РПЛ по разным клубам...
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Блямба
1641391393
" Нежелание тренера быть просто проводником мыслей и желаний владельца команды"..или ведёт к компиляции желаний босса ,или способствует неукротимому желанию послать всех на х.ер. Что ,собственно,он и сделал.
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lek!
1641391498
Убрали одного среднего тренера , поставят такого же среднего . Галицкий не учится на ошибках , возьми уже норм тренера .
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PAREVG.
1641392085
Если это правда, то Галицкому проще самого себя назначить главным тренером, или найти марионетку среди выпускников школы тренеров, но ничего хорошего из этого не выйдет. В Локо смородина назначала состав, давала установу на игру и руководила заменами - в результате середина таблицы...
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Ёжик в тумане
1641394318
Все повторяется как в Локо.Если бы тренерам давали свободу как за границей и они сами могли бы отбирать футболистов в свои команды тогда и результат бы был лучше,а у нас все крутится на откатах.Интересно согласится ли Николич стать тренером Краснодара .Я думаю после Локо он в Россию больше ни ногой
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моэм
1641400349
Думаю , что есть те кто верит мнению Матч ТВ написанному в заголовке и озвученному Черданцевым вкупе с Бузовой и Канделаки ...но почему то уверен что таких мало ... а большинство считает что Галицкий , который обычно тренерам верит очень долго , здесь очень быстро понял , что Витя как тренер полностью деградировал и естественно решил его поменять ,
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Кузьмич на трибуне
1641402468
Причина ухода из Краснодара-увольнение. Не Гончаренко подал в отставку, ему показали на дверь. С приходом Гончаренко, Краснодар перестал быть той командой . которую многие любили за красивый футбол. Не хочу бежать впереди событий, но из тех кого называют в прессе не вижу никого достойного.
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JTherry
1641402992
"Единственный выход в данной ситуации"... ...самому возглавить команду, или найти тренера без своей концепции развития команды - Кононов подойдет, как никто другой...
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zigbert
1641406634
А какая еще нужна самостоятельность если Галицкий не вмешивается в работу тренера.
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