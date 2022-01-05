«Матч ТВ»: «Причина ухода Гончаренко из «Краснодара» – нежелание быть проводником мыслей и желаний Галицкого»

Стала известна еще одна причина, из-за которой Виктор Гончаренко покинул «Краснодар».

«Причиной расставания «Краснодара» и Гончаренко стало нежелание тренера быть просто проводником мыслей и желаний владельца команды. Иначе говоря, ему не хватало самостоятельности, и обе стороны зашли в тупик.

Единственный выход в данной ситуации – расставание», – сообщил источник «Матч ТВ».

Белорус проработал в Краснодаре меньше года.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

По информации «Матч ТВ», в шорт-лист клуба входят Алексей Стукалов и Евгений Калешин.

«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

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