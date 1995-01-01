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    «Матч ТВ»: «Причина ухода Гончаренко из «Краснодара» – нежелание быть проводником мыслей и желаний Галицкого»

    Стала известна еще одна причина, из-за которой Виктор Гончаренко покинул «Краснодар».

    «Причиной расставания «Краснодара» и Гончаренко стало нежелание тренера быть просто проводником мыслей и желаний владельца команды. Иначе говоря, ему не хватало самостоятельности, и обе стороны зашли в тупик.

    Единственный выход в данной ситуации – расставание», – сообщил источник «Матч ТВ».

    • Белорус проработал в Краснодаре меньше года.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
    • По информации «Матч ТВ», в шорт-лист клуба входят Алексей Стукалов и Евгений Калешин.

    «Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

    Галицкий был недоволен стилем футбола Гончаренко (Иван Карпов)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +3574

      Блямба 1 минуту назад

      " Нежелание тренера быть просто проводником мыслей и желаний владельца команды"..или ведёт к компиляции желаний босса ,или способствует неукротимому желанию послать всех на х.ер.
      Что ,собственно,он и сделал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55898

      portero 4 минуты назад

      Деньгу получил уже хорошо, на жизнь заработал в РПЛ по разным клубам...

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