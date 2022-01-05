Галицкий был недоволен стилем футбола Гончаренко (Иван Карпов)

Становятся известны подробности отставки главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара». Его стиль не устраивал руководство.

«Руководство давно было недовольно стилем футбола, который прививал команде Гончаренко. За неубедительную игру его критиковал владелец клуба Сергей Галицкий и уход помощника белоруса Руслана Зубика стал лишь прологом к последующему увольнению главного белоруса.

Однако истеричная и контрпродуктивная реакция Виктора Михайловича на это ускорила расставание клуба с ним», – написал инсайдер Иван Карпов.