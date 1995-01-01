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    «Ливерпуль», «Эвертон», «Астон Вилла» заинтересованы в подписании Коутиньо

    К полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо есть устойчивый интерес в АПЛ. На игрока претендуют «Ливерпуль», «Эвертон» и «Астон Вилла», желающие подписать его в январе.

    Сам бразилец заинтересован в возвращении в АПЛ. Варианты на родине он не рассматривает.

    • Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Барсой» истекает в июне.
    • До 2018 года Коутиньо выступал за «Ливерпуль».

    Коутиньо хочет уйти из «Барсы» в январе. Бразилец выбирает между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»

    Коутиньо уйдет из «Барсы» только в АПЛ или Серию А. Он не собирается ехать в экзотические лиги (Sport.es)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Goal

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