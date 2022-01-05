«Ливерпуль», «Эвертон», «Астон Вилла» заинтересованы в подписании Коутиньо

К полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо есть устойчивый интерес в АПЛ. На игрока претендуют «Ливерпуль», «Эвертон» и «Астон Вилла», желающие подписать его в январе.
Сам бразилец заинтересован в возвращении в АПЛ. Варианты на родине он не рассматривает.
- Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Барсой» истекает в июне.
- До 2018 года Коутиньо выступал за «Ливерпуль».
Коутиньо хочет уйти из «Барсы» в январе. Бразилец выбирает между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»
Коутиньо уйдет из «Барсы» только в АПЛ или Серию А. Он не собирается ехать в экзотические лиги (Sport.es)
Источник: твиттер Goal