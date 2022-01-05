«Ливерпуль», «Эвертон», «Астон Вилла» заинтересованы в подписании Коутиньо

К полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо есть устойчивый интерес в АПЛ. На игрока претендуют «Ливерпуль», «Эвертон» и «Астон Вилла», желающие подписать его в январе.

Сам бразилец заинтересован в возвращении в АПЛ. Варианты на родине он не рассматривает.

Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.

Его контракт с «Барсой» истекает в июне.

До 2018 года Коутиньо выступал за «Ливерпуль».

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