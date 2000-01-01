Коутиньо уйдет из «Барсы» только в АПЛ или Серию А. Он не собирается ехать в экзотические лиги (Sport.es)

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо согласен уйти из каталонского клуба только при выполнении его условий.

По информации Sport.es, 29-летний бразилец перейдет только в клуб из АПЛ или Серии А. Его не интересуют экзотические лиги.

В Италии только «Ювентус» может предложить Коутиньо зарплату, сравнимую с той, что он получает в «Барсе».

Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.

Его контракт с «Барсой» истекает в июне.

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