Коутиньо уйдет из «Барсы» только в АПЛ или Серию А. Он не собирается ехать в экзотические лиги (Sport.es)

Не стоило тебе уходить из Ливерпуля
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо согласен уйти из каталонского клуба только при выполнении его условий.
По информации Sport.es, 29-летний бразилец перейдет только в клуб из АПЛ или Серии А. Его не интересуют экзотические лиги.
В Италии только «Ювентус» может предложить Коутиньо зарплату, сравнимую с той, что он получает в «Барсе».
- Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Барсой» истекает в июне.
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