Коутиньо хочет уйти из «Барсы» в январе. Бразилец выбирает между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет уйти из каталонского клуба в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Сике Родригес со ссылкой на Бруно Алемани.

У 29-летнего бразильца есть два предложения – от «Ньюкасла» и «Арсенала». Сам футболист склоняется к переходу лондонский клуб.

Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.

Его контракт с «Барсой» истекает в июне.

Коутиньо уйдет из «Барсы» только в АПЛ или Серию А. Он не собирается ехать в экзотические лиги (Sport.es)