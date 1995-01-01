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    Коутиньо хочет уйти из «Барсы» в январе. Бразилец выбирает между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет уйти из каталонского клуба в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Сике Родригес со ссылкой на Бруно Алемани.

    У 29-летнего бразильца есть два предложения – от «Ньюкасла» и «Арсенала». Сам футболист склоняется к переходу лондонский клуб.

    • Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Барсой» истекает в июне.

    Коутиньо уйдет из «Барсы» только в АПЛ или Серию А. Он не собирается ехать в экзотические лиги (Sport.es)

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    Источник: твиттер Сике Родригеса

    Футбольный журналист Cadena SER. Аудитория в твиттере - более 73 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6645

      Томик 7 минут назад

      До чего докатилось руководство "Барселоны"! У них из клуба игрок хочет уйти в "Ньюкастл". Стреляться пора, ну или писать заявление на увольнение. Позорище. Какой вам Холланд?

      0
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      Рейтинг: +68

      Lipatoff 16 минут назад

      Выбирал бы он по быстрее, ему сейчас уже не о трофеях надо думать

      0
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      Рейтинг: +55879

      portero 1 час назад

      Хорошую зарплату Ньюкасл предложил...

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