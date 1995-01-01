Коутиньо хочет уйти из «Барсы» в январе. Бразилец выбирает между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»

До чего докатилось руководство "Барселоны"! У них из клуба игрок хочет уйти в "Ньюкастл". Стреляться пора, ну или писать заявление на увольнение. Позорище. Какой вам Холланд?
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет уйти из каталонского клуба в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Сике Родригес со ссылкой на Бруно Алемани.
У 29-летнего бразильца есть два предложения – от «Ньюкасла» и «Арсенала». Сам футболист склоняется к переходу лондонский клуб.
- Коутиньо отличился 2 голами в 16 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Барсой» истекает в июне.
Коутиньо уйдет из «Барсы» только в АПЛ или Серию А. Он не собирается ехать в экзотические лиги (Sport.es)
Источник: твиттер Сике Родригеса
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