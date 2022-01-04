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    Матч «Ювентус» – «Наполи» могут перенести. Пять игроков гостей заразились коронавирусом

    Матч 20-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» может быть перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Клубу из Неаполя могут заблокировать вылет в Турин, как и в прошлом году. Положительные тесты на коронавирус сдали пять игроков основы «Наполи», главный тренер Лучано Спаллетти и три сотрудника клуба.

    • Матч «Ювентус» – «Наполи» запланирован на 6 января.
    • Клуб из Неаполя идет на 3-м месте в Серии А.
    • «Ювентус» занимает 5-ю строчку, отставая на 5 очков.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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