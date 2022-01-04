Ловчев: «Смолов на сегодня лучший из российских центрфорвардов»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал вероятный переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

– Смолову важно перейти в играющую команду, а «Динамо» сейчас именно такая команда. И чтобы ему чаще мячи доставлялись. С этим проблем точно не будет, Федор переходит в команду, где много молодых ребят, и он там будет вроде дядьки-наставника. И потом, он уже был в «Динамо», многое ему там знакомо, даже база та же. Он попадает в привычную среду.

– Но тогда Смолов в «Динамо» не сильно выделялся…

– Тогда там играли Воронин, Кураньи, Вальбуэна, Самедов. Они задавали тон, а Смолов был еще молодой, чтобы в такой компании верховодить. Теперь он приходит в молодой коллектив в качестве проигравшего много где, в том числе, за границей. Федор очень хороший форвард, на сегодня из российских центрфорвардов, наверное, лучший. Он забивной, и при этом умеет мяч придержать, когда надо, отдать хороший пас на партнера. Он просто выше классом нынешних молодых нападающих «Динамо».

– А еще, если Смолов окажется на скамейке, молчать не станет и начнет подрывать атмосферу в коллективе.

– Ну, на скамейке он точно не окажется. Очевидно, что «Динамо» берет такого нападающего, чтобы он играл постоянно. Для самого Федора этот переход очень важен и полезен – он сменит обстановку. И полезен для сборной тоже в преддверии стыковых матчей чемпионат мира.

«Локомотив» продаст Смолова за 10 миллионов рублей.

Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.

Смолов и «Динамо» близки к договоренности