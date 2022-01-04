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  • Ловчев: «Смолов на сегодня лучший из российских центрфорвардов»

Ловчев: «Смолов на сегодня лучший из российских центрфорвардов»

4 января 2022, 16:46
22

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал вероятный переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

– Смолову важно перейти в играющую команду, а «Динамо» сейчас именно такая команда. И чтобы ему чаще мячи доставлялись. С этим проблем точно не будет, Федор переходит в команду, где много молодых ребят, и он там будет вроде дядьки-наставника. И потом, он уже был в «Динамо», многое ему там знакомо, даже база та же. Он попадает в привычную среду.

– Но тогда Смолов в «Динамо» не сильно выделялся…

– Тогда там играли Воронин, Кураньи, Вальбуэна, Самедов. Они задавали тон, а Смолов был еще молодой, чтобы в такой компании верховодить. Теперь он приходит в молодой коллектив в качестве проигравшего много где, в том числе, за границей. Федор очень хороший форвард, на сегодня из российских центрфорвардов, наверное, лучший. Он забивной, и при этом умеет мяч придержать, когда надо, отдать хороший пас на партнера. Он просто выше классом нынешних молодых нападающих «Динамо».

– А еще, если Смолов окажется на скамейке, молчать не станет и начнет подрывать атмосферу в коллективе.

– Ну, на скамейке он точно не окажется. Очевидно, что «Динамо» берет такого нападающего, чтобы он играл постоянно. Для самого Федора этот переход очень важен и полезен – он сменит обстановку. И полезен для сборной тоже в преддверии стыковых матчей чемпионат мира.

  • «Локомотив» продаст Смолова за 10 миллионов рублей.
  • Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.

Смолов и «Динамо» близки к договоренности

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Смолов Федор Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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Axe111
1641304116
И это печально....
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Блямба
1641307490
«Птица Говорун отличается умом и сообразительностью»(с) Накройте клетку.
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Форвард 79
1641314588
Что за бред? Наставник! В баню таких наставников! Наставники это Акинфеев, Жирков, Анюков... А Смолов чему он может научить молодых, как не надо напрягаться, как РЭП читать и по клубам шляться. Его авторитет будет выходить боком команде. Задача Смолова что бы он играл в основе, но для этого не обязательно играть лучше Грулева Тюкавина главное что бы они не играли лучше его, и с этой задачей Федя справится, опыта хватит поцанов обуздать и направить их на правильный жизненный путь)). А даже если не получится вот увидете начнет раскачивать лодку в команде вплоть до увольнения Шварца. А Ловчев рад этому переходу он все прекрасно понимает, что Динамо надо опрокидывать и не дать ему в Москве стать клубом номер1
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Hektor 84
1641316539
Согласен с Ловчевым
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Кузьмич на трибуне
1641318320
Смолов был хорош в Краснодаре. На него и Мамаев и М.Перейра играли. Под Смолова нужно ставить игру так как это делал Кононов. В локо и без Смолова "Звёзд" хватало. И никакой Миранчук не собирался делить лавры с Фёдором. Как это будет в Динамо??? весной посмотрим. Локо ослабляют, Динамо усиляют. Хотя назвать сегодня хорошего нападающего в нашем футболе невозможно. Нет таких как были Шенгелия, Родионов, Тихонов, Блохин, Протасов.
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серега кашин
1641319004
ловчев потихоньку выживает из ума
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zigbert
1641319814
Может быть в Динамо Смолов будет выглядеть лучше чем в Локомотиве. Для Шварца же будет головная боль, кого выпускать на поле. Молодые Тюкавин и Грулев сейчас в хорошей форме. Вот вот появится в составе Лесовой. Надо будет еще определиться с Игбуном и НЖи.
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Dr.Metal
1641323109
Ну и бред. Смолов это ноль. Полный ноль. В России вообще нет хороших форвардов, а если уж и выбирать лучших, то пожалуй молодые ребята из Динамо
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mutabor0992
1641324230
"Вся твоя самоотдача.Ноль.Минус один."Звуки Му.Петр Мамонов.
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vladimir-7
1641390119
Женя Ловчев не отошел от праздника по встрече Нового года.
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