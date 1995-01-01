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    Ловчев: «Смолов на сегодня лучший из российских центрфорвардов»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал вероятный переход Федора Смолова из «Локомотва» в «Динамо».

    – Смолову важно перейти в играющую команду, а «Динамо» сейчас именно такая команда. И чтобы ему чаще мячи доставлялись. С этим проблем точно не будет, Федор переходит в команду, где много молодых ребят, и он там будет вроде дядьки-наставника. И потом, он уже был в «Динамо», многое ему там знакомо, даже база та же. Он попадает в привычную среду.

    – Но тогда Смолов в «Динамо» не сильно выделялся…

    – Тогда там играли Воронин, Кураньи, Вальбуэна, Самедов. Они задавали тон, а Смолов был еще молодой, чтобы в такой компании верховодить. Теперь он приходит в молодой коллектив в качестве проигравшего много где, в том числе, за границей. Федор очень хороший форвард, на сегодня из российских центрфорвардов, наверное, лучший. Он забивной, и при этом умеет мяч придержать, когда надо, отдать хороший пас на партнера. Он просто выше классом нынешних молодых нападающих «Динамо».

    – А еще, если Смолов окажется на скамейке, молчать не станет и начнет подрывать атмосферу в коллективе.

    – Ну, на скамейке он точно не окажется. Очевидно, что «Динамо» берет такого нападающего, чтобы он играл постоянно. Для самого Федора этот переход очень важен и полезен – он сменит обстановку. И полезен для сборной тоже в преддверии стыковых матчей чемпионат мира.

    • «Локомотив» продаст Смолова за 10 миллионов рублей.
    • Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.

    Смолов и «Динамо» близки к договоренности

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3546

      Блямба 46 минут назад

      «Птица Говорун отличается умом и сообразительностью»(с)
      Накройте клетку.

      0
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      Рейтинг: +922

      edw7777 1 час назад

      Я не согласен. Сказал бы, что из сильнейших он слабейший.

      0
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      Рейтинг: +891

      Борисыч1 > edw7777 1 час назад

      Можно сравнивать только с Дзюбой. Но беда в том, что разрушать годами наигранную связку Тюка-Заха не дело.

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      Рейтинг: +23781

      vladimir-7 > edw7777 5 минут назад

      Сегодня Смолов сильнейший из слабейших нападающих, так будет правильнее.

      0
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      Рейтинг: +3314

      Axe111 1 час назад

      И это печально....

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