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    Сафонов – об игре на Евро-2020: «Хочу туда вернуться. Нравятся скорости, ответственность, самоотдача»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от участия в матчах чемпионата Европы-2020.

    – Два матча на Евро стали для тебя какой-то отправной точкой, что ты сейчас первый номер в этой сборной Карпина?

    – На самом деле я не знаю. Но для меня это стало сигналом к тому, что я хочу туда вернуться.

    Я отыграл эти два матча, турнир закончился. И я понял, что хочу туда вернуться, что мне там нравится, нравятся эти скорости, эта ответственность, самоотдача моей команды, соперника.

    Это очень классно. Я хочу там быть и в этом участвовать.

    – То, что тебя поставили на эти две игры – это что? Учитывая, что у тебя была корона и так далее.

    – Думаю, это лучше спрашивать не у меня, а у тренеров. Я не знаю, по какой причине все это произошло. Надеюсь, это из-за того, что я на тренировках доказал свою состоятельность.

    • Сафонов в первой игре не пропустил от Финляндии (1:0).
    • Во втором матче Дания забила в ворота голкипера «Краснодара» 4 гола (1:4).

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    Источник: «Матч ТВ»

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