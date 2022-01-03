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  • Сафонов – об игре на Евро-2020: «Хочу туда вернуться. Нравятся скорости, ответственность, самоотдача»

Сафонов – об игре на Евро-2020: «Хочу туда вернуться. Нравятся скорости, ответственность, самоотдача»

3 января 2022, 20:27
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от участия в матчах чемпионата Европы-2020.

– Два матча на Евро стали для тебя какой-то отправной точкой, что ты сейчас первый номер в этой сборной Карпина?

– На самом деле я не знаю. Но для меня это стало сигналом к тому, что я хочу туда вернуться.

Я отыграл эти два матча, турнир закончился. И я понял, что хочу туда вернуться, что мне там нравится, нравятся эти скорости, эта ответственность, самоотдача моей команды, соперника.

Это очень классно. Я хочу там быть и в этом участвовать.

– То, что тебя поставили на эти две игры – это что? Учитывая, что у тебя была корона и так далее.

– Думаю, это лучше спрашивать не у меня, а у тренеров. Я не знаю, по какой причине все это произошло. Надеюсь, это из-за того, что я на тренировках доказал свою состоятельность.

  • Сафонов в первой игре не пропустил от Финляндии (1:0).
  • Во втором матче Дания забила в ворота голкипера «Краснодара» 4 гола (1:4).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1641277440
балабол ещё тот типа он крутой, а четыре банки от датчан две так точно на его совести
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Иван Петров 1986
1641282163
Еще один болтун объявился.
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