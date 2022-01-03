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  • Сафонов – о 0:1 с Хорватией: «Не могу назвать нас трусами. Все рубились и старались»

Сафонов – о 0:1 с Хорватией: «Не могу назвать нас трусами. Все рубились и старались»

3 января 2022, 16:27
9

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

«Испугались – это когда поджимают ноги, недобегают или специально уступают. Такого не было, все рубились. Никто не скажет, что мы не рубились за эти мячи, не вступали в борьбу. Такого не было. Мы действительно старались.

Вопрос в другом. У нас действительно не получился полный план на игру. Поэтому трусами я никак не могу нас назвать», – сказал Сафонов.

  • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
  • Команда Валерия Карпина не смогла напрямую выйти на чемпионат мира и в марте сыграет в стыках.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Сафонов Матвей
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1641217516
Увы, таков уровень наших футболистов.
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Блямба
1641218602
Не бывает драки с открытым ртом. Это значит ,что дыхалка подводит, или страх неконтролируемый обуял. Дерутся со стиснутыми зубами. Вот вы..в этот открытый рот и получили.
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моэм
1641219977
К тебе вопросов нет...но остальные вышли на поле на трясущися полусогнутых от страха ногах , а по игре стало ясно что проиграли матч в головах ещё до выхода на поле ...наша сборная выглядела как обосравшееся стадо баранов при виде волка...Очень надеюсь Карпин , в ходе недавно проведённой "политинформации" сумел вбить в их тупые головы что поляки ничем не лучше , что у них тоже только по две ноги и по две руки , а Левандовски можно закрыть как это сделал Хоффенхайм , не давший ему забить ни одного гола , а сами забили 4 и выиграли 4-1 , то у нас есть шанс ..и конечно .надо вспомнить победы наших дедов , и быть достойными их !!!
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Sedoi_Goblin
1641220656
А еще погода была вам в помощь.. На сухом поле летели,скорее всего, к перерыву в два-три лысых..
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Skull_Boy
1641222507
Рубились сосая около ворот
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Вомбат
1641224136
Дело не в вашей трусости, которой не было, а в отсутствии тактики у вашего тренера. Он просто уповал на фарт, а вы просто не знали что делать. Потому в обороне вы сбились на отбой, а в контригре на бессмысленные забросы на Смолова. Хорваты вас так прижали, что вы забыли, что разницу между Смоловым и Дзюбой. Но фарт Карпина закончился, больше его не будет. Надо будет играть. А с такими форвардами, как Смолов и Заболотный играть будет очень затруднительно.
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NewLife
1641226498
Даже в этом болоте у хорватов было больше точности, а главное старания сыграть комбинационно, т.е. в футбол, а мы играли на вынос и на авось, т.е с самого начала признали, что уступаем сопернику в классе, роли тренера вообще не было видно(
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DOCTOR PENALTY
1641228583
Ещё играть надо было, а вы только рубились.
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