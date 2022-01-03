Сафонов – о 0:1 с Хорватией: «Не могу назвать нас трусами. Все рубились и старались»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

«Испугались – это когда поджимают ноги, недобегают или специально уступают. Такого не было, все рубились. Никто не скажет, что мы не рубились за эти мячи, не вступали в борьбу. Такого не было. Мы действительно старались.

Вопрос в другом. У нас действительно не получился полный план на игру. Поэтому трусами я никак не могу нас назвать», – сказал Сафонов.