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    Сафонов – о 0:1 с Хорватией: «Не могу назвать нас трусами. Все рубились и старались»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

    «Испугались – это когда поджимают ноги, недобегают или специально уступают. Такого не было, все рубились. Никто не скажет, что мы не рубились за эти мячи, не вступали в борьбу. Такого не было. Мы действительно старались.

    Вопрос в другом. У нас действительно не получился полный план на игру. Поэтому трусами я никак не могу нас назвать», – сказал Сафонов.

    • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
    • Команда Валерия Карпина не смогла напрямую выйти на чемпионат мира и в марте сыграет в стыках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13222

      Skull_Boy 15 минут назад

      Рубились сосая около ворот

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      Рейтинг: +1268

      Sedoi_Goblin 46 минут назад

      А еще погода была вам в помощь.. На сухом поле летели,скорее всего, к перерыву в два-три лысых..

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      Рейтинг: +1375

      моэм 58 минут назад

      К тебе вопросов нет...но остальные вышли на поле на трясущися полусогнутых от страха ногах , а по игре стало ясно что проиграли матч в головах ещё до выхода на поле ...наша сборная выглядела как обосравшееся стадо баранов при виде волка...Очень надеюсь Карпин , в ходе недавно проведённой "политинформации" сумел вбить в их тупые головы что поляки ничем не лучше , что у них тоже только по две ноги и по две руки , а Левандовски можно закрыть как это сделал Хоффенхайм , не давший ему забить ни одного гола , а сами забили 4 и выиграли 4-1 , то у нас есть шанс ..и конечно .надо вспомнить победы наших дедов , и быть достойными их !!!

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      Рейтинг: +3537

      Блямба 1 час назад

      Не бывает драки с открытым ртом.
      Это значит ,что дыхалка подводит, или страх неконтролируемый обуял.
      Дерутся со стиснутыми зубами.
      Вот вы..в этот открытый рот и получили.

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      Рейтинг: +5108

      R_a_i_n 1 час назад

      Увы, таков уровень наших футболистов.

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