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  • Нидергаус: «Дзюба – довольно сильный форвард на уровне РПЛ. Но ЛЧ все высвечивает»

Нидергаус: «Дзюба – довольно сильный форвард на уровне РПЛ. Но ЛЧ все высвечивает»

31 декабря 2021, 19:03
8

Бывший нападающий «Ротора» Владимир Нидергаус высказался об Олеге Веретенникове, а также прокомментировал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– А вы считаете Веретенникова уникальным игроком? Есть те, кто называет его бомбардиром местного значения, одной команды.

– Нет, что вы. Безусловно, он уникум! Блистательный игрок, бомбардир от бога. Его ведь только недавно догнал и обошел Дзюба, который играет центрального форварда. Олег вообще-то был полузащитником. А где все остальные преследователи? Ну вот где другие нападающие, которые забили больше Вери? Это настоящая звезда и легенда российского футбола! К сожалению, он почти не играл за сборную. Считаю, Олег был достоин более статусного европейского клуба. Ну что поделать...

– Вы упомянули Дзюбу. Что скажете о нем как о нападающем?

– Его ситуацию в сборной я оставлю за скобками. Это дело игрока и тренера. В целом, довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков... Лига чемпионов все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое сейчас положение дел в российском футболе.

  • В этом сезоне Дзюба забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.
  • В ЛЧ у него ни одного гола в 6 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Нидергаус Владимир
Комментарии (8)
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NewLife
1640967926
Если зюбы на поле не видно, можешь его на видео посмотреть.
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portero
1640968868
К сожалению не только Дзюбы не видно в ЛЧ, но и всех легов наших команд.... про наших игроков еще печальнее...
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R_a_i_n
1640971544
Зюба за счет своей антропометрии, толчков и судей только так смотрится. В Европе даже Смолов с Кокориным смотрятся предпочтительнее.
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paracetamol
1641133371
Дзюбу знают все, а кто такой Нидергаус, чтобы ему оценки давать?
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Hektor 84
1641158093
Шлюпа дно
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