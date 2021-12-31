Нидергаус: «Дзюба – довольно сильный форвард на уровне РПЛ. Но ЛЧ все высвечивает»

Бывший нападающий «Ротора» Владимир Нидергаус высказался об Олеге Веретенникове, а также прокомментировал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– А вы считаете Веретенникова уникальным игроком? Есть те, кто называет его бомбардиром местного значения, одной команды.

– Нет, что вы. Безусловно, он уникум! Блистательный игрок, бомбардир от бога. Его ведь только недавно догнал и обошел Дзюба, который играет центрального форварда. Олег вообще-то был полузащитником. А где все остальные преследователи? Ну вот где другие нападающие, которые забили больше Вери? Это настоящая звезда и легенда российского футбола! К сожалению, он почти не играл за сборную. Считаю, Олег был достоин более статусного европейского клуба. Ну что поделать...

– Вы упомянули Дзюбу. Что скажете о нем как о нападающем?

– Его ситуацию в сборной я оставлю за скобками. Это дело игрока и тренера. В целом, довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков... Лига чемпионов все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое сейчас положение дел в российском футболе.