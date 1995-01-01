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    Нидергаус: «Дзюба – довольно сильный форвард на уровне РПЛ. Но ЛЧ все высвечивает»

    Бывший нападающий «Ротора» Владимир Нидергаус высказался об Олеге Веретенникове, а также прокомментировал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – А вы считаете Веретенникова уникальным игроком? Есть те, кто называет его бомбардиром местного значения, одной команды.

    – Нет, что вы. Безусловно, он уникум! Блистательный игрок, бомбардир от бога. Его ведь только недавно догнал и обошел Дзюба, который играет центрального форварда. Олег вообще-то был полузащитником. А где все остальные преследователи? Ну вот где другие нападающие, которые забили больше Вери? Это настоящая звезда и легенда российского футбола! К сожалению, он почти не играл за сборную. Считаю, Олег был достоин более статусного европейского клуба. Ну что поделать...

    – Вы упомянули Дзюбу. Что скажете о нем как о нападающем?

    – Его ситуацию в сборной я оставлю за скобками. Это дело игрока и тренера. В целом, довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков... Лига чемпионов все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое сейчас положение дел в российском футболе.

    • В этом сезоне Дзюба забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.
    • В ЛЧ у него ни одного гола в 6 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:03
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +55784

      portero 17 минут назад

      К сожалению не только Дзюбы не видно в ЛЧ, но и всех легов наших команд....
      про наших игроков еще печальнее...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12166

      NewLife 33 минуты назад

      Если зюбы на поле не видно, можешь его на видео посмотреть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +811

      стоп кран 39 минут назад

      Против более сильных команд его не видно======Вот и все, что стоит знать о Дзюбе.

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