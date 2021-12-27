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    Федотов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Эта тема всегда популярна, но уже настолько избита!»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о связи клуба с «Зенитом».

    – Самая приятная победа в сезоне – над «Зенитом»? Наверняка вам уже надоели вечные разговоры о фарм-клубе.

    – Даже не хочется возвращаться к этой теме: она уже настолько избита… Но я понимаю, что она всегда пользуется популярностью.

    Победа для нас, естественно, значимая. «Сочи» – молодой клуб, который ищет пути развития. Сразу ничего не бывает. Нам есть куда стремиться, что подтягивать.

    «Зенит» – лидер нашего чемпионата, выиграть у которого всегда почетно, тем более на его поле. Но все равно – в первой части чемпионата я бы поставил во главу угла не эту победу, а заключительный матч против «Спартака». Выигрыш у него более знаковый.

    Окончание года, на кону стояло попадание в тройку лидеров перед паузой. Плюс так сложилось, что «Зенит» в матче с нами остался в меньшинстве – был удален Азмун. А в матче со «Спартаком» уже мы оказались в похожей ситуации. В итоге забили два гола вдесятером – это говорит о характере команды.

    Поэтому лично для меня эта победа ценнее. То, какой самоотверженной игрой при поддержке болельщиков она была достигнута, дорогого стоит.

    • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11885

      Barmaleushka 17 минут назад

      Так надо избить тех , кто эту тему делает "избитой" ( их не так много , несмотря на пафосные заявления ). И всё - вопрос закрыт .

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      Рейтинг: +4899

      R_a_i_n 19 минут назад

      Как не прискорбно, на факт остаётся фактом .

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