Федотов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Эта тема всегда популярна, но уже настолько избита!»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о связи клуба с «Зенитом».

– Самая приятная победа в сезоне – над «Зенитом»? Наверняка вам уже надоели вечные разговоры о фарм-клубе.

– Даже не хочется возвращаться к этой теме: она уже настолько избита… Но я понимаю, что она всегда пользуется популярностью.

Победа для нас, естественно, значимая. «Сочи» – молодой клуб, который ищет пути развития. Сразу ничего не бывает. Нам есть куда стремиться, что подтягивать.

«Зенит» – лидер нашего чемпионата, выиграть у которого всегда почетно, тем более на его поле. Но все равно – в первой части чемпионата я бы поставил во главу угла не эту победу, а заключительный матч против «Спартака». Выигрыш у него более знаковый.

Окончание года, на кону стояло попадание в тройку лидеров перед паузой. Плюс так сложилось, что «Зенит» в матче с нами остался в меньшинстве – был удален Азмун. А в матче со «Спартаком» уже мы оказались в похожей ситуации. В итоге забили два гола вдесятером – это говорит о характере команды.

Поэтому лично для меня эта победа ценнее. То, какой самоотверженной игрой при поддержке болельщиков она была достигнута, дорогого стоит.

«Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером.

Федотов – о лимите: «Ограничения должны быть, но нужна золота середина. Я за 10-12 легионеров в заявке»

Федотов: «Вопрос возвращения Кокорина в «Сочи» пока неактуален»