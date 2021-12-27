Федотов – о лимите: «Ограничения должны быть, но нужна золота середина. Я за 10-12 легионеров в заявке»

Да хоть 16! Лучше особо не будет.
Должно быть ограничение не в заявке, а на поле. Тогда за 6-7 мест этот десяток легов будет бится и доказывать свою состоятельность.
А сейчас в 8 пробился и на пол года успокоился.
Так как из 8 в 11 пробится легко, а вот из 10 в 7 на поле гораздо сложнее.
Уровень легов сново возрастет. Таким как Роша, Хендрикс просто не будет смысла к нам ехать.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
– Вы против лимита на легионеров?
– Какие-то ограничительные меры по развитию наших игроков должны быть. Мы должны охранять наши футбольные устои и воспитывать своих хороших футболистов.
Нужна золота середина. Я за переходный период с 10-12 легионерами в заявке. А лимит в нынешнем его виде является ограничителем для успешного выступления российских клубов в еврокубках.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Федотов: «Когда наш стадион на 80% заполнен фанатами «Спартака», появляется желание победить здесь и сейчас»