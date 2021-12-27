Федотов – о лимите: «Ограничения должны быть, но нужна золота середина. Я за 10-12 легионеров в заявке»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Вы против лимита на легионеров?

– Какие-то ограничительные меры по развитию наших игроков должны быть. Мы должны охранять наши футбольные устои и воспитывать своих хороших футболистов.

Нужна золота середина. Я за переходный период с 10-12 легионерами в заявке. А лимит в нынешнем его виде является ограничителем для успешного выступления российских клубов в еврокубках.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Федотов: «Когда наш стадион на 80% заполнен фанатами «Спартака», появляется желание победить здесь и сейчас»