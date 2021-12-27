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    Федотов – о лимите: «Ограничения должны быть, но нужна золота середина. Я за 10-12 легионеров в заявке»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    – Вы против лимита на легионеров?

    – Какие-то ограничительные меры по развитию наших игроков должны быть. Мы должны охранять наши футбольные устои и воспитывать своих хороших футболистов.

    Нужна золота середина. Я за переходный период с 10-12 легионерами в заявке. А лимит в нынешнем его виде является ограничителем для успешного выступления российских клубов в еврокубках.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +810

      Форвард 79 42 минуты назад

      Да хоть 16! Лучше особо не будет.
      Должно быть ограничение не в заявке, а на поле. Тогда за 6-7 мест этот десяток легов будет бится и доказывать свою состоятельность.
      А сейчас в 8 пробился и на пол года успокоился.
      Так как из 8 в 11 пробится легко, а вот из 10 в 7 на поле гораздо сложнее.
      Уровень легов сново возрастет. Таким как Роша, Хендрикс просто не будет смысла к нам ехать.

      1
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      Рейтинг: +844

      Борисыч1 2 часа назад

      Это в смысле, что можно выпустить на поле 12 легов? Зашибись лимит...Ваще-то я думал, что слово лимит означает ограничение.

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      Рейтинг: +55645

      portero 2 часа назад

      в ЕК будут играть легионеры, с другой стороны пусть пробиваются в состав, а не тратят большие зарплаты в кабаках....

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