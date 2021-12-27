Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Федотов: «Когда наш стадион на 80% заполнен фанатами «Спартака», появляется желание победить здесь и сейчас»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил удачную игру его команд против «Спартака».

    – Как тренер, вы вообще проиграли «Спартаку» в РПЛ лишь раз – с «Оренбургом» (0:1) – в 1-м туре сезона 2018/19. В чем секрет?

    – «Спартак» – хороший раздражитель и принципиальный соперник не только для меня. Когда ты приезжаешь на свой стадион, который на 80% заполнен спартаковскими болельщиками, у тебя нет другого выхода, кроме как активировать все свое мастерство, желание здесь и сейчас добиться победы.

    Я считаю, что в матчах со «Спартаком» нам удавалось правильно выстроить игру. Если говорить о последней встрече – мы смотрели и анализировали матчи соперника в еврокубках, где команда показывала содержательный футбол.

    В «Спартаке» собраны хорошие футболисты, способные решать любые задачи. Нам нужно было оставаться самими собой, отталкиваться от своей игры.

    • В заключительном туре осенней части РПЛ «Сочи» разгромил «Спартак» – 3:0.
    • Благодаря этой победе «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
    • «Спартак» остался на 9-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92428
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru