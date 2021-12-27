Федотов: «Когда наш стадион на 80% заполнен фанатами «Спартака», появляется желание победить здесь и сейчас»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил удачную игру его команд против «Спартака».

– Как тренер, вы вообще проиграли «Спартаку» в РПЛ лишь раз – с «Оренбургом» (0:1) – в 1-м туре сезона 2018/19. В чем секрет?

– «Спартак» – хороший раздражитель и принципиальный соперник не только для меня. Когда ты приезжаешь на свой стадион, который на 80% заполнен спартаковскими болельщиками, у тебя нет другого выхода, кроме как активировать все свое мастерство, желание здесь и сейчас добиться победы.

Я считаю, что в матчах со «Спартаком» нам удавалось правильно выстроить игру. Если говорить о последней встрече – мы смотрели и анализировали матчи соперника в еврокубках, где команда показывала содержательный футбол.

В «Спартаке» собраны хорошие футболисты, способные решать любые задачи. Нам нужно было оставаться самими собой, отталкиваться от своей игры.