Вираж «Зенита» – в топ-3 лучших фанатских движений 2021 года по версии Ultras World

Ютуб-канал Ultras World представил ежегодный рейтинг лучших фанатских движений.

Третье место по итогам 2021 года занял фанатский вираж «Зенита». В видеоролике Ultras World показал лучшие перформансы фанатов клуба из Петербурга за уходящий год.

«Это несомненно является признанием большой, тяжелой и кропотливой работы всех на трибуне! Это несомненный успех, которого мы достигли все вместе!

Всем спасибо за этот непростой и интересный год!» – говорится в сообщении объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».