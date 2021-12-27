Вираж «Зенита» – в топ-3 лучших фанатских движений 2021 года по версии Ultras World

Ютуб-канал Ultras World представил ежегодный рейтинг лучших фанатских движений.
Третье место по итогам 2021 года занял фанатский вираж «Зенита». В видеоролике Ultras World показал лучшие перформансы фанатов клуба из Петербурга за уходящий год.
«Это несомненно является признанием большой, тяжелой и кропотливой работы всех на трибуне! Это несомненный успех, которого мы достигли все вместе!
Всем спасибо за этот непростой и интересный год!» – говорится в сообщении объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».
- В прошлом году вираж «Зенита» занял 7 место в рейтинге.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
Источник: Ultras World