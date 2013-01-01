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    Вираж «Зенита» – в топ-3 лучших фанатских движений 2021 года по версии Ultras World

    Ютуб-канал Ultras World представил ежегодный рейтинг лучших фанатских движений.

    Третье место по итогам 2021 года занял фанатский вираж «Зенита». В видеоролике Ultras World показал лучшие перформансы фанатов клуба из Петербурга за уходящий год.

    «Это несомненно является признанием большой, тяжелой и кропотливой работы всех на трибуне! Это несомненный успех, которого мы достигли все вместе!

    Всем спасибо за этот непростой и интересный год!» – говорится в сообщении объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».

    • В прошлом году вираж «Зенита» занял 7 место в рейтинге.
    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ultras World

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10130

      knikos 1 час назад

      А свиные в ярости - опять Газпром всё купил ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26327

      Боцман59rus 1 час назад

      _ любит Зенит третие места, как в группе ЛЧ, так и во второсортных рейтингах " авторитетных" Ютуб-каналов>))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Вайвайнах > Боцман59rus 19 минут назад

      Твой Спартак даже в рпл мечтает о третьем месте

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11879

      Barmaleushka > Боцман59rus 42 секунды назад

      Спартаку остаётся хвастаться призовыми местами во всяких тик-токах и тук-пуках .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5127

      Semenycch 2 часа назад

      И тут свиней обошли.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1987

      ПалкоВводецъ > Semenycch 1 час назад

      Обычно футбольный клуб Спартак проводит встречу болельщиков с ОМОНом. Вход бесплатный.
      Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +671

      jet andy 2 часа назад

      Красавчики! Лучшие!

      4
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      Рейтинг: +55645

      portero 2 часа назад

      мне родственник всегда со стадиона шлёт все эти видео, мне кажется что там и получше были...

      4
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      Рейтинг: +11879

      Barmaleushka 2 часа назад

      Дааааа .

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