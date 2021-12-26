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    «Ливерпуль», «МЮ» и «Ньюкасл» предложили контракт Дембеле. Он не отвечает «Барсе» десять дней (Mundo Deportivo)

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Mundo Deportivo, 24-летнему французу сделали предложение «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

    Команда саудовских шейхов предложила Дембеле наиболее выгодные условия – зарплату в размере 15 миллионов евро в год и подписной бонус на ту же сумму.

    «Барселона» также предложила вингеру новый контракт, однако Дембеле и его агент уже больше десяти дней не отвечают клубу. Сообщалось, что каталонцы готовы платить Дембеле 11 миллионов евро в год.

    • Действующий контракт француза истекает летом 2022 года.
    • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
    • C тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.

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    Источник: Mundo Deportivo

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