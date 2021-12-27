«Ливерпуль», «МЮ» и «Ньюкасл» предложили контракт Дембеле. Он не отвечает «Барсе» десять дней (Mundo Deportivo)

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Mundo Deportivo, 24-летнему французу сделали предложение «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Команда саудовских шейхов предложила Дембеле наиболее выгодные условия – зарплату в размере 15 миллионов евро в год и подписной бонус на ту же сумму.
«Барселона» также предложила вингеру новый контракт, однако Дембеле и его агент уже больше десяти дней не отвечают клубу. Сообщалось, что каталонцы готовы платить Дембеле 11 миллионов евро в год.
- Действующий контракт француза истекает летом 2022 года.
- В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
- C тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.
Источник: Mundo Deportivo