Шкриньяр: «С Индзаги чувствуем себя свободнее, чем с Конте. Симоне общается с игроками, шутит»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр сравнил работу под руководством Антонио Конте и Симоне Индзаги. Первый сейчас уже в «Тоттенхэме».

«Индзаги для нас как партнeр по команде. Он нас понимает, разговаривает с нами, смеeтся и шутит. Мы шутили и с Конте, но в основном уже после того, как выиграли скудетто.

Теперь мы чувствуем себя свободнее, и это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку», – цитирует Шкриньяра «Чемпионат» со ссылкой на Corriere della Sera.