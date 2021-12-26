Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шкриньяр: «С Индзаги чувствуем себя свободнее, чем с Конте. Симоне общается с игроками, шутит»

Шкриньяр: «С Индзаги чувствуем себя свободнее, чем с Конте. Симоне общается с игроками, шутит»

26 декабря 2021, 01:18
4

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр сравнил работу под руководством Антонио Конте и Симоне Индзаги. Первый сейчас уже в «Тоттенхэме».

«Индзаги для нас как партнeр по команде. Он нас понимает, разговаривает с нами, смеeтся и шутит. Мы шутили и с Конте, но в основном уже после того, как выиграли скудетто.

Теперь мы чувствуем себя свободнее, и это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку», – цитирует Шкриньяра «Чемпионат» со ссылкой на Corriere della Sera.

  • При Индзаги «Интер» тоже лидирует в Серии А.
  • Конте привел миланцев к первому за 11 лет титулу в чемпионате.
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет 7-м.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Тоттенхэм Шкриньяр Милан Конте Антонио Индзаги Симоне
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1640472629
Конте просто личность, потому отстаивал свое мнение... и был авторитетом! зЮбка от интера проснулась......на выхлопе Конте все и держится.
Ответить
zigbert
1640539915
Во время игры это совсем не заметно.
Ответить
Hektor 84
1640548451
Индзаги будущий топ тренер! Еще больше усовершенствовал схему Конте. Так сказать добавил креатива)
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
1
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
11
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
4
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+