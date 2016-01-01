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    Шкриньяр: «С Индзаги чувствуем себя свободнее, чем с Конте. Симоне общается с игроками, шутит»

    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр сравнил работу под руководством Антонио Конте и Симоне Индзаги. Первый сейчас уже в «Тоттенхэме».

    «Индзаги для нас как партнeр по команде. Он нас понимает, разговаривает с нами, смеeтся и шутит. Мы шутили и с Конте, но в основном уже после того, как выиграли скудетто.

    Теперь мы чувствуем себя свободнее, и это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку», – цитирует Шкриньяра «Чемпионат» со ссылкой на Corriere della Sera.

    • При Индзаги «Интер» тоже лидирует в Серии А.
    • Конте привел миланцев к первому за 11 лет титулу в чемпионате.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет 7-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1338

      Benifacto 1 час назад

      Конте просто личность, потому отстаивал свое мнение... и был авторитетом! зЮбка от интера проснулась......на выхлопе Конте все и держится.

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