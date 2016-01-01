Шкриньяр: «С Индзаги чувствуем себя свободнее, чем с Конте. Симоне общается с игроками, шутит»

Конте просто личность, потому отстаивал свое мнение... и был авторитетом! зЮбка от интера проснулась......на выхлопе Конте все и держится.
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр сравнил работу под руководством Антонио Конте и Симоне Индзаги. Первый сейчас уже в «Тоттенхэме».
«Индзаги для нас как партнeр по команде. Он нас понимает, разговаривает с нами, смеeтся и шутит. Мы шутили и с Конте, но в основном уже после того, как выиграли скудетто.
Теперь мы чувствуем себя свободнее, и это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку», – цитирует Шкриньяра «Чемпионат» со ссылкой на Corriere della Sera.
- При Индзаги «Интер» тоже лидирует в Серии А.
- Конте привел миланцев к первому за 11 лет титулу в чемпионате.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет 7-м.