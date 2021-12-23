Дембеле согласился на снижение зарплаты ради продления контракта с «Барсой» (Sport.es)

Полузащитник Усман Дембеле продлит контракт с «Барселоной».
По информации Sport.es, 24-летний француз на следующей неделе подпишет новое пятилетнее соглашение с клубом. Ради этого Дембеле согласился на снижение зарплаты.
Действующий контракт француза истекает летом 2022 года.
- Сообщалось, что «Барса» готова платить Дембеле 11 миллионов евро в год.
- В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
- C тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.
Источник: Sport.es