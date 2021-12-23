Мельников – о дебюте за «Спартак» в РПЛ: «Почувствовал этот уровень и теперь не хочется опускать планку»

19-летний нападающий «Спартака» Степан Мельников рассказал о своих целях на 2022 год и желании поиграть в Европе.
– Какие цели ставишь себе в следующем году?
– Самое главное – играть на уровне РПЛ. После дебюта за «Спартак» я почувствовал этот уровень – и теперь не хочется опускать планку.
Конечно, для меня приоритет – играть за «Спартак», я с детства привязан к красно-белым цветам. Но для того, чтобы карьера правильно развивалась, нужно играть как можно чаще.
Есть примеры, когда игроки слишком долго ждали своего шанса, засиживались и не получали его. Очень тяжело набрать форму, если упустил шанс и перестал играть. Так что для меня одна из ближайших целей – выйти в старте и забить гол в РПЛ.
– О Европе задумываешься?
– С детства мечтаю играть в Европе – в Англии, Испании, Италии. Но сначала нужно закрепиться в РПЛ, а дальше буду думать о более высоких целях.
- Мельников дебютировал за первую команду «Спартака» 29 ноября в матче с «Уфой» (1:1).
- Он вышел на замену на 76-й минуте.
- В июне клуб продлил контракт с форвардом до 2023 года.