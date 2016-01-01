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    Мельников – о дебюте за «Спартак» в РПЛ: «Почувствовал этот уровень и теперь не хочется опускать планку»

    19-летний нападающий «Спартака» Степан Мельников рассказал о своих целях на 2022 год и желании поиграть в Европе.

    – Какие цели ставишь себе в следующем году?

    – Самое главное – играть на уровне РПЛ. После дебюта за «Спартак» я почувствовал этот уровень – и теперь не хочется опускать планку.

    Конечно, для меня приоритет – играть за «Спартак», я с детства привязан к красно-белым цветам. Но для того, чтобы карьера правильно развивалась, нужно играть как можно чаще.

    Есть примеры, когда игроки слишком долго ждали своего шанса, засиживались и не получали его. Очень тяжело набрать форму, если упустил шанс и перестал играть. Так что для меня одна из ближайших целей – выйти в старте и забить гол в РПЛ.

    – О Европе задумываешься?

    – С детства мечтаю играть в Европе – в Англии, Испании, Италии. Но сначала нужно закрепиться в РПЛ, а дальше буду думать о более высоких целях.

    • Мельников дебютировал за первую команду «Спартака» 29 ноября в матче с «Уфой» (1:1).
    • Он вышел на замену на 76-й минуте.
    • В июне клуб продлил контракт с форвардом до 2023 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12076

      Литейный4 32 минуты назад

      Ещё немного и почувствуешь как играют в Пердиве. Свиньи взяли уверенный туда старт. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +9940

      ivany4 1 час назад

      Все в твоих "ногах" и голове.
      Дерзай!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3262

      Блямба 1 час назад

      Степааан!
      )
      Пронзительный крик тайской девушки.))
      Сссылить нельзя,ищите в ЮТубе.

      0
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      Рейтинг: +3293

      Axe111 1 час назад

      Уровень? Какой уровень лол

      1
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      Рейтинг: +12524

      Cleaner 1 час назад

      Почувствовал уровень ДЕВЯТОГО места???...)))

      2
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      Рейтинг: +114

      Болотные > Cleaner 1 час назад

      Специально для тупых меринов: Самое главное – играть на уровне РПЛ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +30495

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Чемпионат еще не закончен - по весне посмотрим , кто в итоге где окажется .

      1
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      Рейтинг: +12524

      Cleaner > Болотные 59 минут назад

      Химки ТОЖЕ играют на уровне РПЛ!..)))

      0
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      Рейтинг: +12524

      Cleaner > VVM1964 57 минут назад

      С новым тренером Ваней Спартак даст бой в стыковых матчах и останется в Премьер Лиге!..)

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      Рейтинг: +30495

      VVM1964 > Cleaner 50 минут назад

      Мне вот интересно - ты сам то веришь в то что пишешь , или так ... - по клаве постучать ??? ))))

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      Рейтинг: +12524

      Cleaner > VVM1964 37 минут назад

      Я НЕ ВЕРЮ, что Спартак сможет подняться выше того места, которое занимает сейчас. Уверен, что и Вы придерживаетесь того же мнения. Пример Локомотива у всех перед глазами. Ваша отставка Руя то же самое, что и отставка Николича. И последствия для Спартака будут ТЕ ЖЕ!

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      Рейтинг: +27709

      silver29 > Cleaner 5 минут назад

      Ты тут спецом себя называл (((( только твои аналитические выкладки не тянут на эксперта ((( что-то жиденько ты шаришь в футболе, фуфлогон короче беспонтовый.

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