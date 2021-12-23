Мельников – о дебюте за «Спартак» в РПЛ: «Почувствовал этот уровень и теперь не хочется опускать планку»

19-летний нападающий «Спартака» Степан Мельников рассказал о своих целях на 2022 год и желании поиграть в Европе.

– Какие цели ставишь себе в следующем году?

– Самое главное – играть на уровне РПЛ. После дебюта за «Спартак» я почувствовал этот уровень – и теперь не хочется опускать планку.

Конечно, для меня приоритет – играть за «Спартак», я с детства привязан к красно-белым цветам. Но для того, чтобы карьера правильно развивалась, нужно играть как можно чаще.

Есть примеры, когда игроки слишком долго ждали своего шанса, засиживались и не получали его. Очень тяжело набрать форму, если упустил шанс и перестал играть. Так что для меня одна из ближайших целей – выйти в старте и забить гол в РПЛ.

– О Европе задумываешься?

– С детства мечтаю играть в Европе – в Англии, Испании, Италии. Но сначала нужно закрепиться в РПЛ, а дальше буду думать о более высоких целях.