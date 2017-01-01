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    Foot Mercato: Дембеле согласился продлить контракт с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле согласился продлить контракт с каталонским клубом. Действующее соглашение француза истекает летом 2022 года.

    По информации Foot Mercato, стороны пока не согласовали условия нового контракта, однако Дембеле хочет остаться в «Барсе».

    • Сообщалось, что «Барса» готова платить Дембеле 11 миллионов евро в год.
    • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
    • C тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.

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    Источник: Foot Mercato

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