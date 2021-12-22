Foot Mercato: Дембеле согласился продлить контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле согласился продлить контракт с каталонским клубом. Действующее соглашение француза истекает летом 2022 года.

По информации Foot Mercato, стороны пока не согласовали условия нового контракта, однако Дембеле хочет остаться в «Барсе».