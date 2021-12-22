Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Foot Mercato: Дембеле согласился продлить контракт с «Барселоной»

Foot Mercato: Дембеле согласился продлить контракт с «Барселоной»

22 декабря 2021, 14:25
2

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле согласился продлить контракт с каталонским клубом. Действующее соглашение француза истекает летом 2022 года.

По информации Foot Mercato, стороны пока не согласовали условия нового контракта, однако Дембеле хочет остаться в «Барсе».

  • Сообщалось, что «Барса» готова платить Дембеле 11 миллионов евро в год.
  • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
  • C тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.

Источник: Foot Mercato

Сайт, посвященный футбольным новостям. Аудитория в твиттере - более 860 тысяч пользователей.

Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1640182722
Лучший среди худших
Ответить
zigbert
1640190382
Продать бы его лучше и купить Холанда. Лапорта говорит что деньги у Барселоны есть.
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Все новости
Все новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
13:23
1
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
8
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
Вчера, 21:53
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
Вчера, 21:04
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
Вчера, 19:57
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
Вчера, 17:30
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
Вчера, 16:38
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+