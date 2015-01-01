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    Лунев – о дебюте за «Байер»: «Я недоволен, потому что команда проиграла»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался о своем дебюте в составе немецкой команды.

    • Россиянин полностью провел матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1).
    • Он впервые сыграл за «Байер» спустя 5 месяцев после перехода.

    «Когда в понедельник или вторник мне сказали, что я буду играть против «Ференцвароша», в голове крутилось только одна мысль: «Наконец-то». Я был сосредоточен, немного нервничал из-за того, что не играл полгода – последний официальный матч провел в мае.

    Я ожидал, что у меня будет больше возможностей проявить себя, больше работы, но всe прошло не очень хорошо, потому что мы проиграли. Один удар – один гол.

    Конечно, я не ожидал такого, я недоволен. Но все, кто смотрел матч, могут сказать, что я играл не так плохо. В конечном счете я вышел на поле, это главное», – сказал Лунев в интервью клубной пресс-службе.

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    Источник: Ютуб-канал «Байера»

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