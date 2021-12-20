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    The Telegraph: АПЛ может перенести все матчи, запланированные на 28-30 декабря

    Сегодня, 20 декабря, представители клубов АПЛ проведут собрание, на котором обсудят ситуацию с коронавирусом.

    На собрании обсудят темпы вакцинации игроков, меры воздействия на невакцинированных футболистов (в частности, их могут обязать переодеваться в отдельной раздевалке) и отложенные матчи.

    АПЛ может перенести все матчи, запланированные с 28 по 30 декабря. На собрании будут обсуждаться новые даты проведения перенесенных матчей.

    • Из-за коронавируса за последнюю неделю были перенесены 10 матчей лиги.
    • Сообщалось, что АПЛ могут приостановить до середины января.

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    Источник: The Telegraph

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