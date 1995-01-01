АПЛ могут приостановить до середины января из-за коронавируса

В английской Премьер-лиге возможна пауза, связанная с массовыми случаями заражения коронавирусной инфекцией.

Среди участников турнира все чаще поддерживается идея приостановить чемпионат на ближайший месяц.

Если АПЛ согласится на такой шаг, то будут перенесены матчи четырех туров. Предлагается возобновить розыгрыш лиги 15 января.

Реализации соответствующего сценария могут помешать телевещатели, которые имеют право штрафовать Премьер-лигу за несоблюдение календаря.