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    АПЛ могут приостановить до середины января из-за коронавируса

    В английской Премьер-лиге возможна пауза, связанная с массовыми случаями заражения коронавирусной инфекцией.

    Среди участников турнира все чаще поддерживается идея приостановить чемпионат на ближайший месяц.

    Если АПЛ согласится на такой шаг, то будут перенесены матчи четырех туров. Предлагается возобновить розыгрыш лиги 15 января.

    Реализации соответствующего сценария могут помешать телевещатели, которые имеют право штрафовать Премьер-лигу за несоблюдение календаря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +779

      ARSteven89 1 час назад

      Наихудший сценарий развития событий! (((
      Okko просто невезучие! 3 года телеправ и, возможно, 2 скомканных сезона!

      2
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      Рейтинг: +3208

      Красногорск_Фан > ARSteven89 1 час назад

      Вот вот. На фея я подписку покупал поборов жабу. Смотреть матч- дэй в основом

      0
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      Рейтинг: +22460

      bset 1 час назад

      На 14 декабря 2021 года в Великобритании:
      51 332 920 чел. (76.5% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
      46 842 497 чел. (69.8% населения) - полностью привито

      3
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      Рейтинг: +11010

      Fusballer > bset 45 минут назад

      Просто так надо. Куар-коды ждать не будут.

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