Клопп: «Не взял бы в «Ливерпуль» невакцинированного игрока. Сделать прививку – моральный долг футболиста»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа высказал категоричное мнение насчет вакцинации игроков. Он считает, что все футболисты должны быть привиты от коронавируса.

«Я хотел бы получить ясность от всей системы относительно количества положительных результатов, и я хотел бы знать имена зараженных игроков АПЛ.

Я бы не стал брать невакцинированного игрока в «Ливерпуль». Вакцинация – моральный долг футболиста», – сказал Клопп.

Из всех топ-5 лиг Европы в АПЛ наименьший процент вакцинированных игроков.

В 19:30 по Москве «Ливерпуль» начнет матч 18-го тура против «Тоттенхэма».

В случае победы ливерпульцы могут выйти на 1-е место.

Клопп: «Ливерпуль» на трансферном рынке будет обращать внимание, вакцинирован ли игрок. Если нет, то такой футболист представляет угрозу»