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    Аллегри: «Состав «Ювентуса» превосходен»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 18-го тура Серии А против «Болоньи» (2:0) поговорил о своем составе. Изменений в нем не планируется.

    «В матче с «Болоньей» мы показали лучший настрой, но еще нужно работать над этим. Наш состав превосходен, будем работать с ним до конца сезона. Эти игроки способны стать увереннее, улучшить форму», – считает Аллегри.

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    Источник: Football Italia

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