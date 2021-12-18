Аллегри: «Состав «Ювентуса» превосходен»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 18-го тура Серии А против «Болоньи» (2:0) поговорил о своем составе. Изменений в нем не планируется.

«В матче с «Болоньей» мы показали лучший настрой, но еще нужно работать над этим. Наш состав превосходен, будем работать с ним до конца сезона. Эти игроки способны стать увереннее, улучшить форму», – считает Аллегри.