Аллегри: «Состав «Ювентуса» превосходен»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 18-го тура Серии А против «Болоньи» (2:0) поговорил о своем составе. Изменений в нем не планируется.
«В матче с «Болоньей» мы показали лучший настрой, но еще нужно работать над этим. Наш состав превосходен, будем работать с ним до конца сезона. Эти игроки способны стать увереннее, улучшить форму», – считает Аллегри.
- «Ювентус» идет в Серии А в зоне Лиги Европы.
- Следующий соперник – «Кальяри» (21 декабря).
- В феврале-марте в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Вильярреалом».
Источник: Football Italia