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Ювентус - Кальяри

21.12.2021, Вторник, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 19 тур Ювентус - Кальяри
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Кальяри 1:3 Ювентус
8 тур
21 ноября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2019/2020)
37 тур
29 июля, среда 22:45 Кальяри 2:0 Ювентус
18 тур
6 января, понедельник 17:00 Ювентус 4:0 Кальяри
Италия. Серия А (2018/2019)
30 тур
2 апреля, вторник 22:00 Кальяри 0:2 Ювентус
11 тур
3 ноября, суббота 22:30 Ювентус 3:1 Кальяри
Италия. Серия А (2017/2018)
20 тур
6 января, суббота 22:45 Кальяри 0:1 Ювентус
1 тур
19 августа, суббота 19:00 Ювентус 3:0 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
12 февраля, воскресенье 22:45 Кальяри 0:2 Ювентус
5 тур
21 сентября, среда 21:45 Ювентус 4:0 Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 19:00 Ювентус 1:1 Кальяри
16 тур
18 декабря, четверг 21:00 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 3:0 Кальяри
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Кальяри 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 20:00 Ювентус 1:1 Кальяри
18 тур
21 декабря, пятница 23:45 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
12 декабря, среда 23:59 Ювентус 1:0 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Кальяри 0:2 Ювентус
18 тур
15 января, воскресенье 18:00 Ювентус 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 22:45 Кальяри 1:3 Ювентус
5 тур
26 сентября, воскресенье 22:45 Ювентус 4:2 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Кальяри
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 22:45 Ювентус 2:3 Кальяри
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
3 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Кальяри
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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