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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 21 декабря 2021
Ювентус
21.12.2021, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
40'
М. Кен
83'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Мората
89'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Ф. Бернардески
89'
85'
Желтая карточка
Л. Паволетти
84'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Дальберт
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Д. Кулушевски
83'
Замена
М. Локателли
️️️️
Артур
83'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
М. Кен
72'
71'
Замена
К. Олива
️️️️
А. Дейола
64'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Г. Перейро
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рабьо
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
40'
35'
Желтая карточка
Дальберт
24'
Желтая карточка
А. Карбони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Дамир Сетер
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
30
Бентанкур
6
Артур
12
Рабьо
7
Куадрадо
10
Бернардески
9
Кен
21
Мората
3-2-2-1-1
28
Краньо
22
Ликояннис
23
Чеппителли
44
Карбони
4
Цаппа
29
Дальберт
33
Грасси
14
Дейола
26
Перейро
9
Жоао Педро
10
Бернардески
22
Де Шильо
22
Де Шильо
10
Бернардески
6
Артур
5
Локателли
5
Локателли
6
Артур
12
Рабьо
22
МакКенни
22
МакКенни
12
Рабьо
9
Кен
21
Кулушевски
21
Кулушевски
9
Кен
21
Мората
19
Жорже
19
Жорже
21
Мората
14
Дейола
28
Олива
28
Олива
14
Дейола
26
Перейро
30
Паволетти
30
Паволетти
26
Перейро
29
Дальберт
17
Кейта
17
Кейта
29
Дальберт
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Кальяри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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