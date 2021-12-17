ФИФА: большинство любителей футбола хочет участить чемпионат мира

ФИФА провела исследование общественного мнения, чтобы выяснить, как аудитория относится к возможному учащению чемпионата мира. Выяснилось, что большинство – за.
В опросе ФИФА поучаствовало 30390 человек, которые назвали футбол своим любым видом спорта. 63,7 процента этих людей ответило, что оно хочет более частого проведения чемпионатов мира.
- Чемпионаты мира с 1930 года проводятся раз в 4 года.
- ФИФА хочет проводить их раз в 2 года.
- УЕФА и другие футбольные организации противятся этой инициативе.
Источник: ФИФА