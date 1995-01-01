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    ФИФА: большинство любителей футбола хочет участить чемпионат мира

    ФИФА провела исследование общественного мнения, чтобы выяснить, как аудитория относится к возможному учащению чемпионата мира. Выяснилось, что большинство – за.

    В опросе ФИФА поучаствовало 30390 человек, которые назвали футбол своим любым видом спорта. 63,7 процента этих людей ответило, что оно хочет более частого проведения чемпионатов мира.

    • Чемпионаты мира с 1930 года проводятся раз в 4 года.
    • ФИФА хочет проводить их раз в 2 года.
    • УЕФА и другие футбольные организации противятся этой инициативе.

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    Источник: ФИФА

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +92187

      zigbert 49 минут назад

      Ну кто же от этого откажется, функционеры ФИФА будут чаще наполнять свои карманы баблом.

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