ФИФА: большинство любителей футбола хочет участить чемпионат мира

ФИФА провела исследование общественного мнения, чтобы выяснить, как аудитория относится к возможному учащению чемпионата мира. Выяснилось, что большинство – за.

В опросе ФИФА поучаствовало 30390 человек, которые назвали футбол своим любым видом спорта. 63,7 процента этих людей ответило, что оно хочет более частого проведения чемпионатов мира.