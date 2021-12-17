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  • ФИФА: большинство любителей футбола хочет участить чемпионат мира

ФИФА: большинство любителей футбола хочет участить чемпионат мира

17 декабря 2021, 19:56
7

ФИФА провела исследование общественного мнения, чтобы выяснить, как аудитория относится к возможному учащению чемпионата мира. Выяснилось, что большинство – за.

В опросе ФИФА поучаствовало 30390 человек, которые назвали футбол своим любым видом спорта. 63,7 процента этих людей ответило, что оно хочет более частого проведения чемпионатов мира.

  • Чемпионаты мира с 1930 года проводятся раз в 4 года.
  • ФИФА хочет проводить их раз в 2 года.
  • УЕФА и другие футбольные организации противятся этой инициативе.

Источник: ФИФА
Весь мир
Комментарии (7)
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zigbert
1639761398
Ну кто же от этого откажется, функционеры ФИФА будут чаще наполнять свои карманы баблом.
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фанат джигурды
1639767198
И ещё сделать, чтобы 256 сборных участвовало. Столько стран в мире нету, но над решением данной проблемы начали думать.
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general.lizyukov
1639768434
Ну что вы, пешеходы не могут, они устали.
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Тазит
1639769843
В общем, по многочисленным просьбам трудящихся, будет принято положительное решение...
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DeStar
1639770155
давайте вообще 2 раза в год!
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DeStar
1639770259
жопа. Ну и так каждые 2 года либо ЧЕ либо ЧМ, Сейчас сделают что каждый год будет и то и то - да, в этом какой-то прикол может и есть( помимо бабок для фифа и уефа) Но игрокам то что? без недели выходного выходит пахать? а еще бредовые лиги нации, ЛК нахрен не кому ненужную сделали, вы че творите))) идиоты)
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portero
1639774329
Знаем мы эти манипуляции с опросами, нарисуют что надо...
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