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    Официально: Эриксен покинул «Интер»

    «Интер» объявил о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

    Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

    Соглашение датчанина с клубом действовало до конца сезона-2023/24.

    • Эриксен выступал за «Интер» с января 2020 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 60 матчах.
    • Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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