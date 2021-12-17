Официально: Эриксен покинул «Интер»

«Интер» объявил о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Соглашение датчанина с клубом действовало до конца сезона-2023/24.
- Эриксен выступал за «Интер» с января 2020 года.
- Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 60 матчах.
- Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
- Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.
Источник: Официальный сайт «Интера»