Гончаренко – о клубах РПЛ в еврокубках: «В составе 8 легионеров и обойма, с которой не вытягиваешь игру на 2 фронта»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко назвал причину неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

— Когда пришли в «Краснодар», что первое бросилось в глаза? Над чем надо было обязательно поработать?

— Хорошо знаю Мусаева и понимаю: он очень здорово здесь работал. Неспроста был и групповой этап ЛЧ, и в призеры команда попадала. Но в прошлом сезоне что-то сломалось, и это что-то надо было починить. На этот вопрос мы вместе с командой в течение двух месяцев пытались найти ответ.

По тренировкам было видно: по исполнению у нас команда достаточно высокого уровня. И она не должна была находиться на том месте, на котором была.

— Тогда почему оказалась?

— Не хватило ресурсов, как и многим командам. Вот почему у нас в большинстве своем неудачи в еврокубках? Потому что команды ограничены по составу.

У тебя есть восемь легионеров и остальная обойма, с которой ты не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому тебе всегда не хватает качества.

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