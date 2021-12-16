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  • Гончаренко – о клубах РПЛ в еврокубках: «В составе 8 легионеров и обойма, с которой не вытягиваешь игру на 2 фронта»

Гончаренко – о клубах РПЛ в еврокубках: «В составе 8 легионеров и обойма, с которой не вытягиваешь игру на 2 фронта»

16 декабря 2021, 14:58
12

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко назвал причину неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

— Когда пришли в «Краснодар», что первое бросилось в глаза? Над чем надо было обязательно поработать?

— Хорошо знаю Мусаева и понимаю: он очень здорово здесь работал. Неспроста был и групповой этап ЛЧ, и в призеры команда попадала. Но в прошлом сезоне что-то сломалось, и это что-то надо было починить. На этот вопрос мы вместе с командой в течение двух месяцев пытались найти ответ.

По тренировкам было видно: по исполнению у нас команда достаточно высокого уровня. И она не должна была находиться на том месте, на котором была.

— Тогда почему оказалась?

— Не хватило ресурсов, как и многим командам. Вот почему у нас в большинстве своем неудачи в еврокубках? Потому что команды ограничены по составу.

У тебя есть восемь легионеров и остальная обойма, с которой ты не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому тебе всегда не хватает качества.

Гончаренко – о ЦСКА: «Было очень больно – у меня не было мыслей уходить»

«У меня нет задачи угодить всем»: Гончаренко не исключил, что возглавит «Спартак»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Форвард 79
1639658009
Лимит в той форме, как сейчас губителен для наших клубов В данный момент не Зенит не Спартак просто не могут качественно усилиться перед плейоф ЛЕ, так как места легов заняты. Продать худших из них, так их не купят да и они сами не горят желанием уходить, так как конкуренции нет, раньше были ограничения одновременного выхода их на поле, сейчас этого нет. Как ввели эту формулу сразу же в еврокубках пошел явный спад
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Krasnodar 123
1639659062
Что ты тут гонишь? Сейчас Краснодар играет в недельном цикле на один фронт!!! Где результат ЧУДАК??? Игра с Химками Крыльями и Динамо показала что ты как тренер НОЛЬ!!! Да и в других играх тоже Краснодар не блистал. Давай до свидания,учитель физкультуры ты, а не главный тренер!!!
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Борисыч1
1639665560
У лимита нет цели помогать клубам играть в еврокубках. Любой кретин может накупить легов и даже ЛЧ выиграть. К примеру, газовый мешок в силах скупить всю Великобританию со всей АПЛ. Цель лимита - помочь русским игрокам расти и побеждать.
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paracetamol
1639669868
С этим физруком и в Еврокубки? Даже ЛК не потянет!
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general.lizyukov
1639677953
Разве 8 легинонеров не лимит на поле? В заявке же их 15 вроде может быть? Кто тогда мешает ротировать?
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KOLBIS
1639680199
Да его слушать, это как воду лить, вон заявил, что и в Спартак пойдёт, лишь бы бабло капало, ни принципов, ни чести...
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