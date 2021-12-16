Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Гончаренко – о клубах РПЛ в еврокубках: «В составе 8 легионеров и обойма, с которой не вытягиваешь игру на 2 фронта»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко назвал причину неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

    — Когда пришли в «Краснодар», что первое бросилось в глаза? Над чем надо было обязательно поработать?

    — Хорошо знаю Мусаева и понимаю: он очень здорово здесь работал. Неспроста был и групповой этап ЛЧ, и в призеры команда попадала. Но в прошлом сезоне что-то сломалось, и это что-то надо было починить. На этот вопрос мы вместе с командой в течение двух месяцев пытались найти ответ.

    По тренировкам было видно: по исполнению у нас команда достаточно высокого уровня. И она не должна была находиться на том месте, на котором была.

    — Тогда почему оказалась?

    — Не хватило ресурсов, как и многим командам. Вот почему у нас в большинстве своем неудачи в еврокубках? Потому что команды ограничены по составу.

    У тебя есть восемь легионеров и остальная обойма, с которой ты не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому тебе всегда не хватает качества.

    Гончаренко – о ЦСКА: «Было очень больно – у меня не было мыслей уходить»

    «У меня нет задачи угодить всем»: Гончаренко не исключил, что возглавит «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru