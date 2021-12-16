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    «У меня нет задачи угодить всем»: Гончаренко не исключил, что возглавит «Спартак»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко порассуждал о возможности поработать в «Спартаке».

    – В свое время Федун хотел пригласить вас в «Спартак». Если когда-нибудь он вернется к вашей кандидатуре – пойдете?

    – Знаете, недавно мне попалась на глаза одна фотография. Ухожу из «Кубани», меня провожает толпа болельщиков. И они говорят примерно то же самое: «Дайте слово, что вы никогда не пойдете в «Краснодар».

    – А вы?

    – Хорошо помню свой ответ: «Не могу вам ничего обещать, потому что я тренер и не знаю, куда меня занесет жизнь». Реально – не могу отвечать на такие вопросы «да» или «нет», быть категоричным. Ты можешь управлять своей карьерой, но часто не видишь третьего или четвертого шага, который должен сделать.

    Если бы меня спросили: «Готов еще четыре года работать в ЦСКА?», ответил бы: «Да, готов». Или: «Готов работать пять лет в «Краснодаре»?» – то же самое: «Да, буду тут работать». Что будет дальше, не знаю.

    Может, придет какое-то время, когда надо будет принять подобное решение. Понятно, оно не может удовлетворить всех. Но снова возвращаюсь к мысли, которую уже говорил: у меня нет задачи угодить всем.

    • Гончаренко более 4 лет возглавлял ЦСКА.
    • С ним команда стала обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивала сезон в РПЛ на 2-м месте.
    • С апреля 2021 года белорус тренирует «Краснодар».

    Гончаренко – о ЦСКА: «Было очень больно – у меня не было мыслей уходить»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии20
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      Рейтинг: +765

      plehanov6 39 минут назад

      Не приведи, Господь! Только тебя тут не хватает! Ты и так-то смотришься как ребенок у которого отобрали любимую игрушку, а, после побега из ЦСКА в Белоруссию, еще и истеричный ребенок! Вот и подумай, как тебя воспримет команда. Хорошо, если за кофе бегать не будешь!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      jkioph56 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +15386

      Garrincha58 1 час назад

      может в Реал пригласят если с быками выиграешь ЛЧ

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      Рейтинг: +4955

      Semenycch 1 час назад

      Когда то император Римской империи Калигула назначил своего коня сенатором. Наверное, таким образом, он решил повысить интеллектуальный уровень Римского Сената. Возможно, не за горами тот день, когда профессиональные тренеры не руководившие Спартаком закончатся и Федуну придется при назначении на главного тренера Спартака перейти на животных, с той же самой целью, что и у Калигулы. Советую обратить внимание на традиционных для Спартака парнокопытных четвероногих.

      3
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      Рейтинг: +10773

      Вомбат 1 час назад

      Не успел Ваноли начать, ему уже замену подготовили. Логично!

      1
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      Рейтинг: +331

      yaran56 1 час назад

      Интервью ни о чем, если ка бы да куда бы. Просто лишний раз тролят свиноферму, всякое упоминание-реклама. Так часто говорят про свиноферму что даже запах появился.

      0
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      Рейтинг: +648

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Где отслюнявят побольше там и будет.

      0
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      Рейтинг: +218

      Ollegator 2 часа назад

      Спасибо не надо

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      Рейтинг: +2242

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Гончаренко как тренер полностью исчерпал себя, хотя с той чехардой что творится в Спартаке, сойдет.

      0
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      Рейтинг: +3811

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Амёба.

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      Рейтинг: +18171

      derrik2000 > Бомбардиръ 2 часа назад

      Не согласен.
      В БАТЭ и ЦСКА он, пожалуй, был тем "новым доильным аппаратом", который, по меткому выражению сатирика советских времён, "в состоянии выдоить из любой коровы на два литра молока больше, чем она может дать".
      Но в Краснодаре другая история.
      Галицкий любит и понимает остро атакующий яркий, комбинационный футбол, который мы называем "спартаковским футболом" и именно под такую ИГРУ его селекционеры отслеживают футболистов и стараются приобрести в Краснодар.

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      Рейтинг: +3811

      Бомбардиръ > derrik2000 1 час назад

      Гончаренко ничего не добился в ЦСКА. Ему хорошо тренировать только команды из низа таблицы, чтобы они строили свою защиту и успешно противостояли топ-клубам.

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      Рейтинг: +18171

      derrik2000 > Бомбардиръ 1 час назад

      С тем составом, что ему достался, глупо требовать было от него чего-то фантастического.
      Верх турнирной таблица в ЧР был?
      Был.
      Участие в еврокубках было? Было.
      А хозяевам, особенно НЫНЕШНИМ, т. е. банкирам, ничего больше не нужно.
      При минимальных затратах - максимальный эффект.
      Вот их девиз.

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