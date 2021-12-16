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  • «У меня нет задачи угодить всем»: Гончаренко не исключил, что возглавит «Спартак»

«У меня нет задачи угодить всем»: Гончаренко не исключил, что возглавит «Спартак»

16 декабря 2021, 12:25
21

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко порассуждал о возможности поработать в «Спартаке».

– В свое время Федун хотел пригласить вас в «Спартак». Если когда-нибудь он вернется к вашей кандидатуре – пойдете?

– Знаете, недавно мне попалась на глаза одна фотография. Ухожу из «Кубани», меня провожает толпа болельщиков. И они говорят примерно то же самое: «Дайте слово, что вы никогда не пойдете в «Краснодар».

– А вы?

– Хорошо помню свой ответ: «Не могу вам ничего обещать, потому что я тренер и не знаю, куда меня занесет жизнь». Реально – не могу отвечать на такие вопросы «да» или «нет», быть категоричным. Ты можешь управлять своей карьерой, но часто не видишь третьего или четвертого шага, который должен сделать.

Если бы меня спросили: «Готов еще четыре года работать в ЦСКА?», ответил бы: «Да, готов». Или: «Готов работать пять лет в «Краснодаре»?» – то же самое: «Да, буду тут работать». Что будет дальше, не знаю.

Может, придет какое-то время, когда надо будет принять подобное решение. Понятно, оно не может удовлетворить всех. Но снова возвращаюсь к мысли, которую уже говорил: у меня нет задачи угодить всем.

  • Гончаренко более 4 лет возглавлял ЦСКА.
  • С ним команда стала обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивала сезон в РПЛ на 2-м месте.
  • С апреля 2021 года белорус тренирует «Краснодар».

Гончаренко – о ЦСКА: «Было очень больно – у меня не было мыслей уходить»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
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CSKA57
1639646870
Универсальный тренер! Пора ему в Зенит!
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Krasnodar 123
1639647501
Нет ну" Остапа понесло" причем явно!!! Иди в Спартак или куда еще дальше от ФК Краснодар!!! Ты в команде полгода, а смотреть на тебя и игру команды сил нет!!! Топал бы ты куда подальше от Краснодара!!!
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derrik2000
1639648782
В какой-то степени, по-моему мнению, ошибка Галицкого, что пригласил Гончаренко в Краснодар. Что Шалимов, что Мусаев, что сейчас Гончаренко не показывали и не показывают с этим составом, который просто создан для яркого, комбинационного, остро атакующего футбола, и малой доли того, на что этот состав способен. Вот при Кононове - ДА: игра команды смотрелась. Но это, повторюсь, моё личное мнение. Краснодару нужен какой-то условный Карпин, который без повышенного ажиотажа со стороны прессы и болельщиков с фантиками, какой наблюдается у столичных команд (особенно в Спартаке) что-то там привлекательное "замутить".
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Вомбат
1639650530
Не успел Ваноли начать, ему уже замену подготовили. Логично!
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plehanov6
1639654718
Не приведи, Господь! Только тебя тут не хватает! Ты и так-то смотришься как ребенок у которого отобрали любимую игрушку, а, после побега из ЦСКА в Белоруссию, еще и истеричный ребенок! Вот и подумай, как тебя воспримет команда. Хорошо, если за кофе бегать не будешь!!!
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Hektor 84
1639663136
Не надо ганчарка! Таких упырей нам не надо. Лучше уж когда нибудь вернись в конюшню и выведи их в фнл.
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Niko
1639663672
да всем понятно что временщик.команды в карьере сильнее, а результаты слабее.
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paracetamol
1639666925
Во, давай в свинтяк, давно в ФНЛ их не видел!
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general.lizyukov
1639677846
во бульбаш жжОт, рубит бабло только свист стоит
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FCTB
1639680870
Валеру зовите или Карреру обратно. Каррера был хорош в Спартаке.
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