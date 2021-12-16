«У меня нет задачи угодить всем»: Гончаренко не исключил, что возглавит «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко порассуждал о возможности поработать в «Спартаке».

– В свое время Федун хотел пригласить вас в «Спартак». Если когда-нибудь он вернется к вашей кандидатуре – пойдете?

– Знаете, недавно мне попалась на глаза одна фотография. Ухожу из «Кубани», меня провожает толпа болельщиков. И они говорят примерно то же самое: «Дайте слово, что вы никогда не пойдете в «Краснодар».

– А вы?

– Хорошо помню свой ответ: «Не могу вам ничего обещать, потому что я тренер и не знаю, куда меня занесет жизнь». Реально – не могу отвечать на такие вопросы «да» или «нет», быть категоричным. Ты можешь управлять своей карьерой, но часто не видишь третьего или четвертого шага, который должен сделать.

Если бы меня спросили: «Готов еще четыре года работать в ЦСКА?», ответил бы: «Да, готов». Или: «Готов работать пять лет в «Краснодаре»?» – то же самое: «Да, буду тут работать». Что будет дальше, не знаю.

Может, придет какое-то время, когда надо будет принять подобное решение. Понятно, оно не может удовлетворить всех. Но снова возвращаюсь к мысли, которую уже говорил: у меня нет задачи угодить всем.

Гончаренко более 4 лет возглавлял ЦСКА.

С ним команда стала обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды (2016/17, 2017/18) заканчивала сезон в РПЛ на 2-м месте.

С апреля 2021 года белорус тренирует «Краснодар».

Гончаренко – о ЦСКА: «Было очень больно – у меня не было мыслей уходить»