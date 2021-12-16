Гончаренко – о ЦСКА: «Было очень больно – у меня не было мыслей уходить»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о своем уходе из ЦСКА в марте 2021 года.

– Когда уходил в марте – не спрашивал: вы и правда хотели со мной расстаться уже тогда, в декабре? Какая разница, что там было? Все равно в жизни тренера есть три неизбежные вещи. Первая – он приходит. Вторая – работает. Третья – уходит.

Но конкретно тогда – и в декабре, и весной, перед уходом – у меня было внутреннее спокойствие – независимо от того, что происходило. И понимание, что ЦСКА может занять второе или третье место.

Не было такого, что вообще не видел перспектив. Cложно сказать, каким бы это место было в итоге – суть не в том. На мой взгляд тренер должен уходить, когда чувствует, что все, его пик пройден.

У меня с ЦСКА было несколько пиков, когда мне казалось: я себя исчерпал. Но приходят новые футболисты, появляются новые краски, и ощущения меняются. Вот вы любите вспоминать мой прошлогодний отъезд после матча с «Зенитом»...

– Он был реально эпичным.

– Вот тогда мне и правда казалось: все – больше ничего не могу дать команде. У меня было очень плохое эмоциональное состояние. Сейчас оно великолепное, а тогда все было наоборот.

Действительно казалось, что это финал. А через неделю начал общаться с футболистами, появились новые ребята, и я посмотрел на ситуацию по-другому. Стало казаться, что мы можем продолжить.

Чувствовал, что многие ребята со мной: те, которых сам приглашал: Обляков, Ахметов, часть других футболистов: например, Влашич. Можно было двигаться вперед. Но это моя точка зрения. Руководство может думать по-другому.

– «Решение о расторжении контракта с тренером принято по обоюдному согласию сторон» – формулировка с сайта ЦСКА. Но инициатива явно же была от клуба.

– Да, это решение руководства. Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт – я ответил: «Это ваше решение, вы вправе его принимать». Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом еще зашел к Гинеру и после поговорил с Орешкиным.

– Поняли глобально, почему с вами расстались?

– Есть такое понятие: критическая масса.

– То есть?

– Вот конкретная история. Когда я пришел в ЦСКА, тут была опытная команда, с которой мы два раза заняли второе место в РПЛ. И по качеству игры все было хорошо, и в Лиге Европы дошли до 1/4 финала. Потом полкоманды ушло. Новый сезон начали неудачно.

– Помню. Три матча без побед.

– Вспоминаю игру против «Енисея» в Тюмени, когда в составе было чуть ли не 12 человек. В запасе – одна молодежь. Кирилла Набабкина пришлось ставить в опорную зону. Кадровая ситуация критическая.

И вроде все это понимают, на словах слышу: да, нет состава, это не твоя вина. Но по факту болельщики и руководство все равно не прощают тебе плохой игры и плохого результата.

Растет та самая критическая масса, которая потом играет против тебя. Так и вышло в случае со мной. Да, у нас был период безвременья, но эта масса все равно накопилась и ударила по мне.

Если сначала тебе дают какое-то время на раскачку, понимают: ты только пришел и нужно что-то менять, то потом, спустя четыре года, припомнят все, даже тот плохой матч в Тюмени, когда не было игроков. На подсознательном уровне болельщики и руководство тебе этого не простят.

Да, на момент ухода мне было очень больно – у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чем не жалею. Жизнь – такая штука, что надо смотреть только вперед.