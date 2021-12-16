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  • Шварц: «Мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать болельщиков «Динамо» счастливыми»

Шварц: «Мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать болельщиков «Динамо» счастливыми»

16 декабря 2021, 12:47
4

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о готовности своей команды бороться за чемпионство в РПЛ.

«Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьeзного успеха, учитывая, что «Динамо» – молодая команда.

У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача – не сворачивать с выбранного пути.

В последней игре с «Зенитом» мы поразились большому числу болельщиков на трибунах. Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед.

Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут», – сказал Шварц.

  • «Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

Шварц: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна в Европу»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (4)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1639656171
Только не спесивец Юсин.
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paracetamol
1639666867
Осчастливил в Питере 1-4, гы!
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Garrincha58
1639668440
так выигрывай молча кто вам не даёт, а то взяли привычку хочу, но не могу, для этого есть Гуталакс и будет вам счастье
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paracetamol
1639671339
Какие титулы ты можешь выиграть в России, где царствует Зенит? Да и в еврокубках тебе ничего не светит кроме позора!
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