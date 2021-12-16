Шварц: «Мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать болельщиков «Динамо» счастливыми»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о готовности своей команды бороться за чемпионство в РПЛ.

«Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьeзного успеха, учитывая, что «Динамо» – молодая команда.

У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача – не сворачивать с выбранного пути.

В последней игре с «Зенитом» мы поразились большому числу болельщиков на трибунах. Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед.

Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут», – сказал Шварц.

«Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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