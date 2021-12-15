Слуцкий: «Самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов и не может быть обид»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью ютуб-каналу Ксении Собчак раскрыл особенности жизни футбольной раздевалки. Там нет запретных тем.

– А сексистские шутки приняты в футбольной среде?

– В футбольной среде приняты все те шутки, которые сейчас не приветствуются в мире толерантности. Пошучивают и над темнокожими игроками, и очень много, могут быть и сексистские шутки, и национальные, и какие угодно. Наверное, самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов, и там не может быть обид.

– То есть если в вашей команде был бы Ромелу Лукаку, то вы бы шутили про размер его члена, как болельщики «МЮ»?

– Конечно. Более того, он бы первый ржал над этими шутками. Говорил бы, что тренер расист, но больше всех любил бы этого тренера. Но когда ты вступаешь в официоз...