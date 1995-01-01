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    Слуцкий: «Самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов и не может быть обид»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскрыл особенности жизни футбольной раздевалки. Там нет запретных тем.

    – А сексистские шутки приняты в футбольной среде?

    – В футбольной среде приняты все те шутки, которые сейчас не приветствуются в мире толерантности. Пошучивают и над темнокожими игроками, и очень много, могут быть и сексистские шутки, и национальные, и какие угодно. Наверное, самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов, и там не может быть обид.

    – То есть если в вашей команде был бы Ромелу Лукаку, то вы бы шутили про размер его члена, как болельщики «МЮ»?

    – Конечно. Более того, он бы первый ржал над этими шутками. Говорил бы, что тренер расист, но больше всех любил бы этого тренера. Но когда ты вступаешь в официоз...

    • Слуцкий допускает, что в его команде появится футболист-гей.
    • Профессиональную тренерскую карьеру Слуцкий начал в 2000 году.
    • Он 3-кратный чемпион России.

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    Источник: ютуб-канал Ксении Собчак

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