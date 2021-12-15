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  • Слуцкий: «Самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов и не может быть обид»

Слуцкий: «Самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов и не может быть обид»

15 декабря 2021, 17:12
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью ютуб-каналу Ксении Собчак раскрыл особенности жизни футбольной раздевалки. Там нет запретных тем.

– А сексистские шутки приняты в футбольной среде?

– В футбольной среде приняты все те шутки, которые сейчас не приветствуются в мире толерантности. Пошучивают и над темнокожими игроками, и очень много, могут быть и сексистские шутки, и национальные, и какие угодно. Наверное, самая свободная среда – это футбольная раздевалка. Там нет запретов, и там не может быть обид.

– То есть если в вашей команде был бы Ромелу Лукаку, то вы бы шутили про размер его члена, как болельщики «МЮ»?

– Конечно. Более того, он бы первый ржал над этими шутками. Говорил бы, что тренер расист, но больше всех любил бы этого тренера. Но когда ты вступаешь в официоз...

  • Слуцкий допускает, что в его команде появится футболист-гей.
  • Профессиональную тренерскую карьеру Слуцкий начал в 2000 году.
  • Он 3-кратный чемпион России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Юрэс
1639587003
Звучит очень ДВОЯКО
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житель СПб
1639593488
Это он на Дзюбу и Азмуна намекает?
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