Гвардиола посетит прощальную пресс-конференцию Агуэро. Завтра форвард «Барсы» объявит о завершении карьеры

Завтра, 15 декабря, в Барселоне состоится пресс-конференция нападающего Серхио Агуэро, на которой аргентинец объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

По информации Mundo Deportivo, на мероприятии будут присутствовать тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и директор клуба Чики Бегиристайн. Они отравятся в Барселону сразу после матча с «Лидсом», который начнется сегодня в 23:00 по Москве.

Ранее пресс-служба «Барселоны» сообщила, что пресс-конференция Агуэро начнется в 14:00 по московскому времени.