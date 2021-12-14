Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Гвардиола посетит прощальную пресс-конференцию Агуэро. Завтра форвард «Барсы» объявит о завершении карьеры

    Завтра, 15 декабря, в Барселоне состоится пресс-конференция нападающего Серхио Агуэро, на которой аргентинец объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

    По информации Mundo Deportivo, на мероприятии будут присутствовать тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и директор клуба Чики Бегиристайн. Они отравятся в Барселону сразу после матча с «Лидсом», который начнется сегодня в 23:00 по Москве.

    Ранее пресс-служба «Барселоны» сообщила, что пресс-конференция Агуэро начнется в 14:00 по московскому времени.

    • Агуэро играл за «Ман Сити» с 2011 по 2021-й год, после чего перешел в «Барсу».
    • Аргентинец – 4-кратный чемпион Англии.
    • В конце октября Агуэро стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2021 22:17
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sysoevpamfil323 56 минут назад


      Регистрируйся и увидишь море доступных девок неподалёку, все они хотят секса без денег и отношений. Все анонимно и бесплатно, смотри сам ------ https://ja.cat/kissa

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      Soccerdealer63 1 час назад

      Симфония в Манчестере, но в Барсе только скерцо...
      И предали не ноги (как обычно) - сердце...
      Но волшебство твоё не только на словах
      мы сохраним.... ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      russkiisergei 1 час назад

      Здоровья Серхио!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92120
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68291
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru