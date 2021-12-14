Гендиректор «Рубина»: «К Слуцкому у клуба полное и безусловное доверие»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в казанском клубе доверяют главному тренеру Леониду Слуцкому.

«Что касается главного тренера, то у руководства «Рубина» полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался», – сказал Сайманов.

«Рубин» набрал 22 очка в 18 турах чемпионата.

Команда идет на 10-м месте в таблице.

Из еврокубков казанцы вылетели еще в августе.

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