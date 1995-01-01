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    Гендиректор «Рубина»: «К Слуцкому у клуба полное и безусловное доверие»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в казанском клубе доверяют главному тренеру Леониду Слуцкому.

    «Что касается главного тренера, то у руководства «Рубина» полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался», – сказал Сайманов.

    • «Рубин» набрал 22 очка в 18 турах чемпионата.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице.
    • Из еврокубков казанцы вылетели еще в августе.

    Гендиректор «Рубина»: «Итоги первой части сезона – ожидаемые»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1085

      fhnv 9 минут назад

      Обычно так говорят перед увольнением

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