Гендиректор «Рубина»: «Итоги первой части сезона – ожидаемые»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал оценку выступлению команды в первых 18 турах РПЛ, а также анонсировал зимнее усиление состава.
«Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата – сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно», – сказал Сайманов.
- «Рубин» набрал 22 очка в 18 турах чемпионата.
- Команда идет на 10-м месте в таблице.
- Из еврокубков казанцы вылетели еще в августе.
Источник: «Чемпионат»