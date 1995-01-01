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    Гендиректор «Рубина»: «Итоги первой части сезона – ожидаемые»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал оценку выступлению команды в первых 18 турах РПЛ, а также анонсировал зимнее усиление состава.

    «Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата – сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно», – сказал Сайманов.

    • «Рубин» набрал 22 очка в 18 турах чемпионата.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице.
    • Из еврокубков казанцы вылетели еще в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22409

      bset 41 минуту назад

      Еще агронома нормального найдите. А то поле как огород

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