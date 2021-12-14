Гендиректор «Рубина»: «Итоги первой части сезона – ожидаемые»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал оценку выступлению команды в первых 18 турах РПЛ, а также анонсировал зимнее усиление состава.

«Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата – сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно», – сказал Сайманов.