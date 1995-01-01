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    Нурмагомедов создал футбольное агентство

    Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об открытии футбольного агентства.

    «Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом.

    Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства.

    Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», – сказал Нурмагомедов.

    • Россиянин завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года.
    • В январе Хабиб объявлял о планах стать футболистом.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5777

      sochi-2013 11 минут назад

      Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
      А сапоги тачать пирожник,
      И дело не пойдет на лад.
      Да и примечено стократ,
      Что кто за ремесло чужое браться любит,
      Тот завсегда других упрямей и вздорней:
      Он лучше дело всё погубит,
      И рад скорей
      Посмешищем стать света,
      Чем у честных и знающих людей
      Спросить иль выслушать разумного совета.(И. А. Крылов)

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      Рейтинг: +383

      Андреич 38 минут назад

      Что в этом плохого??
      То что мы имеем сейчас - хуже некуда.
      Пусть хоть что-то пытаются сделать.
      Надо посмотреть на результат, спустя какое-то время. Огульно хаять большого ума не надо.

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      Рейтинг: +5708

      Добрый Бобер 41 минуту назад

      Футбольный "кирпичный завод"?

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      Рейтинг: +4133

      FENIX-SL 1 час назад

      у них такое расстояние между ног что в панну играть самое то))

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      Рейтинг: +10964

      Fusballer 1 час назад

      Идеальный бизнес - пудрить мозги молодым ребятам и клубам.

      1
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      Рейтинг: +3800

      Бомбардиръ 1 час назад

      Кебаб Мармеладов, лучше иди на рынок и там точку общепита открой)

      0
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      Рейтинг: +22052

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только тебя здесь не хватало.

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      Рейтинг: +365

      КаДеС 1 час назад

      Так понимаю, скоро будем наблюдать как протаскивают некоторых "талантлевых" дагестанцев?

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      Рейтинг: +4133

      FENIX-SL > КаДеС 1 час назад

      конечно!
      у нас же люди против бразильцев, негерийцев в сборной!
      получайте СВОИХ ребят тогда и радуйтесь))

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