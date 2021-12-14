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Нурмагомедов создал футбольное агентство

14 декабря 2021, 18:26
12

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об открытии футбольного агентства.

«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом.

Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства.

Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», – сказал Нурмагомедов.

  • Россиянин завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года.
  • В январе Хабиб объявлял о планах стать футболистом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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КаДеС
1639497138
Так понимаю, скоро будем наблюдать как протаскивают некоторых "талантлевых" дагестанцев?
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DOCTOR PENALTY
1639497446
Только тебя здесь не хватало.
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Fusballer
1639497865
Идеальный бизнес - пудрить мозги молодым ребятам и клубам.
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Добрый Бобер
1639499995
Футбольный "кирпичный завод"?
Ответить
sochi-2013
1639501833
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней: Он лучше дело всё погубит, И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета.(И. А. Крылов)
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portero
1639504025
отжим, рэкет... и прочие услуги...
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Bozigit
1639504983
Молодец
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САДЫЧОК
1639510267
Уже , один такой играет в Зените и даже в сборной ...явно , кто то лоббирует !Это Оздоев игрок.
Ответить
sysoevpamfil323
1639512963
Pазвpатные дeвки жаждyт сeкca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков), пpосто cекc, вот ---- https://4.fo/miss
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Hektor 84
1639547789
Чурка решил в фифу поиграть
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