Нурмагомедов создал футбольное агентство

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.(И. А. Крылов)
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об открытии футбольного агентства.
«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом.
Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства.
Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», – сказал Нурмагомедов.
- Россиянин завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года.
- В январе Хабиб объявлял о планах стать футболистом.