Нурмагомедов создал футбольное агентство

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об открытии футбольного агентства.

«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом.

Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства.

Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», – сказал Нурмагомедов.