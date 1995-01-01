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    Федотов – о 3:0 со «Спартаком»: «Выстраданная победа. Нам повезло, но везение надо заслужить»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

    «Поздравляю с победой команду, наших болельщиков. Мы видим наполненный стадион. Эта атмосфера радует и воодушевляет. Сегодня на поле была команда, которая сражалась за очки.

    До первого гола мы доминировали. Этот мяч исходил из логики игры. Затем «Спартак» по статусу добавил. Мы немного затряслись, перестали выходить из обороны, теряли мяч. «Спартак» владел преимуществом во второй части тайма и был близок к тому, чтобы сравнять счет.

    Мы видели «Спартак» в Лиге Европы. Дважды обыграть «Наполи» дорогого стоит. Это серьезный соперник с игроками сборных.

    Было очень тяжело. Нам повезло, но везение тоже надо заслужить. Победа заслуженная, выстраданная. Но иначе не бывает. Легких матчей в чемпионате нет», – сказал Федотов.

    • «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
    • Команда Федотова прервала серию из 3 матчей без побед.
    • «Спартак» остался на 9-й строчке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22047

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Выдержанное, достойное высказывание, есть у человека мозг. Не зря его вместо Семака пророчат.

      0
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      Рейтинг: +15047

      paracetamol 1 час назад

      Это значит, что просто Сочи сильнее задрипанной Наполи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3054

      Блямба 1 час назад

      Чётко.

      2
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      Рейтинг: +18105

      derrik2000 1 час назад

      Просто ПОПЁРЛО ФАНТАСТИЧЕСКИ!
      Это как в 2014 году в Казани черчесовский Спартак" в Казани против бердыевского, ТОГО, чемпионского Рубина, "сделал счёт на табло" 4-0 в свою пользу.
      Тоже попёрло ФАНТАСТИЧЕСКИ, хотя весь матч простояли в обороне, как защитники Брестской крепости, у своих ворот.
      Бывает и так.

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      Рейтинг: +305

      Я Памятник Себе 2 часа назад

      На классе вынесли аутсайдера. ))))))

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      Рейтинг: +3179

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Объективно ! Респект.

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