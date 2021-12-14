Федотов – о 3:0 со «Спартаком»: «Выстраданная победа. Нам повезло, но везение надо заслужить»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

«Поздравляю с победой команду, наших болельщиков. Мы видим наполненный стадион. Эта атмосфера радует и воодушевляет. Сегодня на поле была команда, которая сражалась за очки.

До первого гола мы доминировали. Этот мяч исходил из логики игры. Затем «Спартак» по статусу добавил. Мы немного затряслись, перестали выходить из обороны, теряли мяч. «Спартак» владел преимуществом во второй части тайма и был близок к тому, чтобы сравнять счет.

Мы видели «Спартак» в Лиге Европы. Дважды обыграть «Наполи» дорогого стоит. Это серьезный соперник с игроками сборных.

Было очень тяжело. Нам повезло, но везение тоже надо заслужить. Победа заслуженная, выстраданная. Но иначе не бывает. Легких матчей в чемпионате нет», – сказал Федотов.

«Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.

Команда Федотова прервала серию из 3 матчей без побед.

«Спартак» остался на 9-й строчке.

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