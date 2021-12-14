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  • Федотов – о 3:0 со «Спартаком»: «Выстраданная победа. Нам повезло, но везение надо заслужить»

Федотов – о 3:0 со «Спартаком»: «Выстраданная победа. Нам повезло, но везение надо заслужить»

14 декабря 2021, 10:52
15

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

«Поздравляю с победой команду, наших болельщиков. Мы видим наполненный стадион. Эта атмосфера радует и воодушевляет. Сегодня на поле была команда, которая сражалась за очки.

До первого гола мы доминировали. Этот мяч исходил из логики игры. Затем «Спартак» по статусу добавил. Мы немного затряслись, перестали выходить из обороны, теряли мяч. «Спартак» владел преимуществом во второй части тайма и был близок к тому, чтобы сравнять счет.

Мы видели «Спартак» в Лиге Европы. Дважды обыграть «Наполи» дорогого стоит. Это серьезный соперник с игроками сборных.

Было очень тяжело. Нам повезло, но везение тоже надо заслужить. Победа заслуженная, выстраданная. Но иначе не бывает. Легких матчей в чемпионате нет», – сказал Федотов.

  • «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
  • Команда Федотова прервала серию из 3 матчей без побед.
  • «Спартак» остался на 9-й строчке.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Федотов Владимир
Комментарии (15)
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Красногорск_Фан
1639469305
Объективно ! Респект.
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derrik2000
1639472040
Просто ПОПЁРЛО ФАНТАСТИЧЕСКИ! Это как в 2014 году в Казани черчесовский Спартак" в Казани против бердыевского, ТОГО, чемпионского Рубина, "сделал счёт на табло" 4-0 в свою пользу. Тоже попёрло ФАНТАСТИЧЕСКИ, хотя весь матч простояли в обороне, как защитники Брестской крепости, у своих ворот. Бывает и так.
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Блямба
1639472149
Чётко.
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paracetamol
1639472216
Это значит, что просто Сочи сильнее задрипанной Наполи!
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DOCTOR PENALTY
1639476028
Выдержанное, достойное высказывание, есть у человека мозг. Не зря его вместо Семака пророчат.
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vladimir-7
1639481701
Все говорили, что Федот, да не тот, а получилось, что именно ТОТ.
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Plyash
1639483306
Федотов качественный специалист.И комментарий его правильный,полностью соответствует прошедшему матчу.Всё по взрослому.Ни в какое сравнение с идиотскими высказываниями по любому поводу и без Слуцкера с его больным самолюбием.
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житель СПб
1639511622
Сказано все по делу и корректно. Уважаю! Удачи!
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