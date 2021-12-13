Витория – о разгроме от «Сочи»: «Результат несправедлив и нелогичен»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги проигранного матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».

«Сочи» победил со счетом 3:0.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

«Результат несправедлив. И если кто-то будет говорить обратное, я с ним ни за что не соглашусь. Мы создали много моментов, во втором тайме владели подавляющим преимуществом, однако в итоге все обернулось мячами соперника в концовке.

Но я хочу отметить, что мы показали качественный футбол, играли с большим желанием. Могу лишь повторить, что результат нелогичен. Мы сыграли точно не хуже, чем в Варшаве. Но таков футбол», – сказал Витория.

Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»