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    Витория – о разгроме от «Сочи»: «Результат несправедлив и нелогичен»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги проигранного матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».

    • «Сочи» победил со счетом 3:0.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

    «Результат несправедлив. И если кто-то будет говорить обратное, я с ним ни за что не соглашусь. Мы создали много моментов, во втором тайме владели подавляющим преимуществом, однако в итоге все обернулось мячами соперника в концовке.

    Но я хочу отметить, что мы показали качественный футбол, играли с большим желанием. Могу лишь повторить, что результат нелогичен. Мы сыграли точно не хуже, чем в Варшаве. Но таков футбол», – сказал Витория.

    Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    13.12.2021 22:42
    Комментарии26
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      Рейтинг: +151

      Venom888 21 минуту назад

      Походу на выход идет, но это будет ошибкой, как то нелогично обыгрывать Наполи и Легию, но проигрывать Сочи, да еще с таким счетом.

      Нужно дать Витории закончить сезон как бы там ни было.

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      Рейтинг: +997

      Alex Flash 28 минут назад

      как же блд с таким руководством Лукойл еще не пошел ко дну? Уму не постижимо,что творят,разваливают команду и мечтают рыбку съесть

      1
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      Рейтинг: +18092

      derrik2000 > Alex Flash 25 минут назад

      Лукойл качает народные недра. коих пока в избытке, потому и не пошёл к дну.
      В России, по крайней мере.
      А, что касается "успехов Лукойла за рубежом", так нам об этом скромно умалчивают.

      0
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      Рейтинг: +134

      evgeniy.slam > derrik2000 15 секунд назад

      Я бы не сказал что у умалчивают. Век интернета. Напрягите пальцы

      0
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      Рейтинг: +29

      eryabov1965 33 минуты назад

      Такие проигранные матчи случаются с любой командой.Это одно,другое дело,что уровень наших футболистов и приобретенных иностранных говорит сам за себя.Что Бакаев не знает,что возле штрафной нельзя фолить,что Игнатов не знает,что за малейшую отставленную руку поставят пенальти и что есть VAR тоже не знает.Кофрие тоже не знает,что есть VAR и хватает за руку,а не пытается помешать в пределах правил.А второй как получили,расслабились,думали Сочи больше не пойдет в атаку и везде опоздали в отборе,игроков не закрыли.В этом году в РПЛ защита сыграла очень плохо,ошибались все.А по голевым,такие моменты как у Зобнина,Жиго,Мелкадзе и другие,если их не забивать.Из-за штрафной пробили 2 раза и оба момента голевые.Если честно,взять первую половину РПЛ и лигу Европы-нельзя назвать ни одного игрока, который бы полностью сыграл стабильно хорошо(из тех которые сыграли хотя-бы половину матчей).И дело тут не в Витории.Спартак лихорадит уже много лет и проблема внутри(комплекс проблем)руководства.Нет совершенно коллектива,в лучшем его значении.

      2
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      Рейтинг: +828

      qawzsexdr 33 минуты назад

      Это футбол, какая несправедливость. Чтобы выиграть нужно забивать а не .....

      0
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      Рейтинг: +22041

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Ну вот, федунцы дожирают и Виторию. А тренер он хороший, что бы там не говорили. Нам не тренера надо менять, а владельца клуба, давно уже понятно.

      3
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      Рейтинг: +18092

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      "Нам не тренера надо менять, а владельца клуба, давно уже понятно."

      Или владельцам клуба перестать слушать кого ни попадя, потакать их интригам (понимаете, о ком я), самим не вмешиваться в дела клуба а нанять ТОЛКОВОГО генерального директора - включив мозги, опять, же, а не ориентируясь на кого-то, понимать, ЧТО они хотят от команды и на эти цели уже выделять деньги.
      Хреново будет, если они хотят, как некоторые на сайте, только "места в таблице" и "титулы", имея в виду наш чемпионат водокачки. (((

      0
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      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы 53 минуты назад

      Да, играли в давление, правда после того как пропустили. Да, не повезло. Да, играли с желанием. Да, результат не логичен. Но это - Футбол! И счёт на табло. И место - девятое. И разница забитых и пропущенных голов - отрицательная. И что дальше?

      0
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      Рейтинг: +174

      (Меня за банили) > мы_не_рабы 51 минуту назад

      Зарема щас всё разрулит.

      0
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      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы > (Меня за банили) 50 минут назад

      Если это сарказм, то не по адресу.

      0
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      Рейтинг: +174

      (Меня за банили) > мы_не_рабы 49 минут назад

      ну вот ты спросил что делать?? А что тут делать еще?? Мы постоянно что-то делаем и все не в попад.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы > (Меня за банили) 45 минут назад

      Я не спросил что делать, я спросил ЧТО ДАЛЬШЕ? А что делать - у каждого своё мнение. У владельца -своё, у тренера - своё, у болельщиков - своё, очень разнообразное.

      0
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      Рейтинг: +174

      (Меня за банили) > мы_не_рабы 42 минуты назад

      Ну я и ответил. Зарема придет и разрулит. Она же всем заправляет.

      1
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      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы > (Меня за банили) 41 минуту назад

      Это глупость, всем заправляет совет директоров, где есть как противники Руя, так и его сторонники.

      0
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      Рейтинг: +174

      (Меня за банили) > мы_не_рабы 40 минут назад

      Аааа, вон оно чё.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы > (Меня за банили) 33 минуты назад

      Да, если бы Зарема всем рулила, то Руя не пригласили бы в Спартак, ведь у неё была другая кандидатура.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18092

      derrik2000 58 минут назад

      Согласен.
      Сегодня ФАНТАСТИЧЕСКИ, просто невероятно не везло.
      Да.
      Моменты были УБОЙНЕЙШИЕ, и только случай или, если угодно, фортуна повернулась сегодня к Спартаку спиной.
      НО!
      Кроме убойнейших моментов были и ТУПЫЕ навесы на Жиго или ещё кого, когда уже просто таки ВОПИЛА необходимость подавать, ОРИГИНАЛЬНО подавать в штрафную низом.
      Но - что поделаешь??? ((( - "класс" нынешних игрочишек был не в состоянии так делать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +174

      (Меня за банили) > derrik2000 50 минут назад

      все правильно, Зобнина и компанию на трансферы.

      1
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      Рейтинг: +3850

      sobaka120982 1 час назад

      Вот нытик))) у нас против рубина и Краснодара было тоже самое но увы это футбол и мы проиграли, собрались и забыли . Идём дальше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31025

      oyabun 1 час назад

      В чем тут несправедливость? Давить, постоянно навешивать в штрафную, иметь численное преимущество - этого всего недостаточно в современном футболе. Надо уметь использовать имеющиеся моменты эффективно, тренировать удары по воротам с разных позиций, пробивать штрафные. Всё же было сделано неумело. Как можно исполнить 15 !!! угловых и ни с одного не забить? Зачем тогда все так стремятся их заработать? Это, парни, недостаток мастерства. И никакие навалы его не компенсируют.

      3
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      Рейтинг: +18092

      derrik2000 > oyabun 57 минут назад

      Во-0-во.
      И причём тут Руй???
      Все претензии к семейству Салиховых!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22401

      bset 1 час назад

      Если Виторию уволят, все проблемы нашего футбола буквально всплывут в этой ситуации. Если успешный результат в Европе перебивается проблемами во внутреннем чемпионате, то вообще непонятно, о чем тут можно говорить. В Европе настоящие соперники. В Европе борьба. Европа - это витрина для продажи игроков и повышения статуса клуба. Зачем нам тогда вообще еврокубки, если мы главный результат в видим в высоком месте в нашем болоте? Цель не Наполи обыграть, а Нижний Новгород. Давайте оставим тогда одно место под еврокубки, а остальные команды не будем отвлекать этой никому не нужной Европой.

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