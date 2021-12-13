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  • Витория – о разгроме от «Сочи»: «Результат несправедлив и нелогичен»

Витория – о разгроме от «Сочи»: «Результат несправедлив и нелогичен»

13 декабря 2021, 22:42
38

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги проигранного матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».

  • «Сочи» победил со счетом 3:0.
  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

«Результат несправедлив. И если кто-то будет говорить обратное, я с ним ни за что не соглашусь. Мы создали много моментов, во втором тайме владели подавляющим преимуществом, однако в итоге все обернулось мячами соперника в концовке.

Но я хочу отметить, что мы показали качественный футбол, играли с большим желанием. Могу лишь повторить, что результат нелогичен. Мы сыграли точно не хуже, чем в Варшаве. Но таков футбол», – сказал Витория.

Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Витория Руй
Комментарии (38)
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Garrincha58
1639425045
можно хоть что говорить, а сплошные навесы и угловые и ждать и выпрашивать пенальти это называется играть хорошо??? играет та команда хорошо, которая голы забивает вот такие выводы господин Руй
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oyabun
1639425430
В чем тут несправедливость? Давить, постоянно навешивать в штрафную, иметь численное преимущество - этого всего недостаточно в современном футболе. Надо уметь использовать имеющиеся моменты эффективно, тренировать удары по воротам с разных позиций, пробивать штрафные. Всё же было сделано неумело. Как можно исполнить 15 !!! угловых и ни с одного не забить? Зачем тогда все так стремятся их заработать? Это, парни, недостаток мастерства. И никакие навалы его не компенсируют.
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sobaka120982
1639425528
Вот нытик))) у нас против рубина и Краснодара было тоже самое но увы это футбол и мы проиграли, собрались и забыли . Идём дальше
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derrik2000
1639425687
Согласен. Сегодня ФАНТАСТИЧЕСКИ, просто невероятно не везло. Да. Моменты были УБОЙНЕЙШИЕ, и только случай или, если угодно, фортуна повернулась сегодня к Спартаку спиной. НО! Кроме убойнейших моментов были и ТУПЫЕ навесы на Жиго или ещё кого, когда уже просто таки ВОПИЛА необходимость подавать, ОРИГИНАЛЬНО подавать в штрафную низом. Но - что поделаешь??? ((( - "класс" нынешних игрочишек был не в состоянии так делать.
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DOCTOR PENALTY
1639426823
Ну вот, федунцы дожирают и Виторию. А тренер он хороший, что бы там не говорили. Нам не тренера надо менять, а владельца клуба, давно уже понятно.
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eryabov1965
1639427210
Такие проигранные матчи случаются с любой командой.Это одно,другое дело,что уровень наших футболистов и приобретенных иностранных говорит сам за себя.Что Бакаев не знает,что возле штрафной нельзя фолить,что Игнатов не знает,что за малейшую отставленную руку поставят пенальти и что есть VAR тоже не знает.Кофрие тоже не знает,что есть VAR и хватает за руку,а не пытается помешать в пределах правил.А второй как получили,расслабились,думали Сочи больше не пойдет в атаку и везде опоздали в отборе,игроков не закрыли.В этом году в РПЛ защита сыграла очень плохо,ошибались все.А по голевым,такие моменты как у Зобнина,Жиго,Мелкадзе и другие,если их не забивать.Из-за штрафной пробили 2 раза и оба момента голевые.Если честно,взять первую половину РПЛ и лигу Европы-нельзя назвать ни одного игрока, который бы полностью сыграл стабильно хорошо(из тех которые сыграли хотя-бы половину матчей).И дело тут не в Витории.Спартак лихорадит уже много лет и проблема внутри(комплекс проблем)руководства.Нет совершенно коллектива,в лучшем его значении.
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Alex Flash
1639427490
как же блд с таким руководством Лукойл еще не пошел ко дну? Уму не постижимо,что творят,разваливают команду и мечтают рыбку съесть
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serhio80
1639429820
Вроде и играли то хорошо минуты с 30й, и моментов более чем достаточно было... Реализовывать моменты научитесь( с трибуны минут на 15 выпускайте и по ляму рублей за гол платите, выиграли бы сегодня(
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Sky Spartak
1639430194
Согласен... надо забивать...игра бы перевернулась... а так Сочи Молодцы....выстояли и забили в конце...
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kliker
1639430757
Как же надо засрать себе мозги, чтобы радоваться такоме тренеру и такой игре команды. ДБ.
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