Витория – о разгроме от «Сочи»: «Результат несправедлив и нелогичен»

Походу на выход идет, но это будет ошибкой, как то нелогично обыгрывать Наполи и Легию, но проигрывать Сочи, да еще с таким счетом.
Нужно дать Витории закончить сезон как бы там ни было.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги проигранного матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».
- «Сочи» победил со счетом 3:0.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
«Результат несправедлив. И если кто-то будет говорить обратное, я с ним ни за что не соглашусь. Мы создали много моментов, во втором тайме владели подавляющим преимуществом, однако в итоге все обернулось мячами соперника в концовке.
Но я хочу отметить, что мы показали качественный футбол, играли с большим желанием. Могу лишь повторить, что результат нелогичен. Мы сыграли точно не хуже, чем в Варшаве. Но таков футбол», – сказал Витория.
Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»