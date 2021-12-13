РПЛ. «Сочи» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место; Нобоа забил и удалился

В 18-м туре чемпионата России «Сочи» одержал крупную домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 3:0.

Хозяева поля вышли вперед на 28-й минуте усилиями Кристиана Нобоа, реализовавшего пенальти. В середине второго тайма эквадорец получил прямую красную карточку за грубую игру.

Удвоил преимущество сочинцев в концовке встречи Ивелин Попов, а уже в компенсированное время забил Артур Юсупов с еще одного 11-метрового. Ему предшествовало удаление Максимилиано Кофрие.

Набрав три очка, «Сочи» поднялся с шестого на третье место в таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Сочи – Спартак (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 2:0 – Попов, 89; 3:0 – Юсупов, 90+6 (с пенальти).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 90+2), Юрганов, Прохин (Маммана, 46), Родригао, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо (Бурмистров, 67), Барсов (Попов, 68).

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Ломовицкий (Шитов, 88), Умяров, Зобнин, Промес, Игнатов (Мелкадзе, 59), Бакаев.

Предупреждения: Юсупов, 36; Прохин, 45+3; Цаллагов, 48; Родригао, 63; Адамов, 90+1; Попов, 90+2 – Игнатов, 27; Жиго, 79; Бакаев, 90.

Удаление: Нобоа, 66 – Кофрие, 90+5.

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