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  • РПЛ. «Сочи» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место; Нобоа забил и удалился

РПЛ. «Сочи» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место; Нобоа забил и удалился

13 декабря 2021, 20:59
218

В 18-м туре чемпионата России «Сочи» одержал крупную домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 3:0.

Хозяева поля вышли вперед на 28-й минуте усилиями Кристиана Нобоа, реализовавшего пенальти. В середине второго тайма эквадорец получил прямую красную карточку за грубую игру.

Удвоил преимущество сочинцев в концовке встречи Ивелин Попов, а уже в компенсированное время забил Артур Юсупов с еще одного 11-метрового. Ему предшествовало удаление Максимилиано Кофрие.

Набрав три очка, «Сочи» поднялся с шестого на третье место в таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Сочи – Спартак (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 2:0 – Попов, 89; 3:0 – Юсупов, 90+6 (с пенальти).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 90+2), Юрганов, Прохин (Маммана, 46), Родригао, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо (Бурмистров, 67), Барсов (Попов, 68).

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Ломовицкий (Шитов, 88), Умяров, Зобнин, Промес, Игнатов (Мелкадзе, 59), Бакаев.

Предупреждения: Юсупов, 36; Прохин, 45+3; Цаллагов, 48; Родригао, 63; Адамов, 90+1; Попов, 90+2 – Игнатов, 27; Жиго, 79; Бакаев, 90.

Удаление: Нобоа, 66 – Кофрие, 90+5.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (218)
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slavа0508
1639418416
Спасибо Рую за ЛЕ конечно , но в чемпионате результат просто удручает и не какого просвета ,,,,конкретно по этому матчу , да старались давили , но результат как всегда не умеем забивать имея преимущество , не хватает остроты передачам и завершающих ударов(это было в первом туре с Рубином ) так продолжается все 18 туров ,,,,,
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sobaka120982
1639418632
Ребят это нам вернулось за рубин и Краснодар, вообщем разгром спартака в меньшинстве это круто!!! Уходим на паузу с хорошим настроением
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Kollljan
1639418900
Поздравляю Сочи с заслуженной победой! Уделали в меньшинстве! Молодцы! Да здравствует футбольный клуб Сочи!!! Ура, товарищи!!!
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Из Твери Леха
1639419119
спартак это то, о чем сегодня говорил Слуцкий!
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_Marqella_
1639419170
Сочи с победой !!
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Sancho010365
1639419184
Сочи, Вы молодцы! Было приятно смотреть на Вашу достойную игру, правда местами очень грубую. Попов завершил прекрасную комбинацию, никаких шансов сопернику! Результат после игры вообще не удивил, счёт справедливый и по игре. Просто здорово! Спартаку только сочувствие.
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maygli
1639419601
Сочинцев с победой, играли грамотно весь матч. Спартак... ну почему они начали играть в футбол, только когда пропустили? Да - старались, да - давили... бывает так, что мяч просто не идёт в ворота, но ни одной острой комбинации за всю игру не увидел, а затолкать мяч так и не получилось. Игнатов - ну боишься мяча, зачем в стенку вставать? Кофрие - тут и говорить ничего не хочется.
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oyabun
1639421251
Если бы Спартак в итогк проиграл 1:0, я бы сказал, просто не повезло с моментом, когда получили пенальти на Игнатове. Парень неплотно прижал руку к телу, молодой еще, пока куча ошибок. Но когда ты остальную игру имея огромное преимущество неспособен забить ни одного гола, а в ответку тебе забивают еще 2, то это уже просто унизительно. Это всё равно как быка выпустить против опытного торреадора. Бык будет всё время атаковать, тратить массу сил, но всё впустую, бестолково, а в итоге получит поражение.
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portero
1639421672
Сочи с победрй!!! Раз у бычков ничего не получается, пусть хоть Сочи идут наверх....
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Валерий1965
1639422240
Сочам - респект!) Спартачи- терпения!)))
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