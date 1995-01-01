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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    РПЛ. «Сочи» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место; Нобоа забил и удалился

    В 18-м туре чемпионата России «Сочи» одержал крупную домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 3:0.

    Хозяева поля вышли вперед на 28-й минуте усилиями Кристиана Нобоа, реализовавшего пенальти. В середине второго тайма эквадорец получил прямую красную карточку за грубую игру.

    Удвоил преимущество сочинцев в концовке встречи Ивелин Попов, а уже в компенсированное время забил Артур Юсупов с еще одного 11-метрового. Ему предшествовало удаление Максимилиано Кофрие.

    Набрав три очка, «Сочи» поднялся с шестого на третье место в таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Сочи – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 2:0 – Попов, 89; 3:0 – Юсупов, 90+6 (с пенальти).

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 90+2), Юрганов, Прохин (Маммана, 46), Родригао, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо (Бурмистров, 67), Барсов (Попов, 68).

    «Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Ломовицкий (Шитов, 88), Умяров, Зобнин, Промес, Игнатов (Мелкадзе, 59), Бакаев.

    Предупреждения: Юсупов, 36; Прохин, 45+3; Цаллагов, 48; Родригао, 63; Адамов, 90+1; Попов, 90+2 – Игнатов, 27; Жиго, 79; Бакаев, 90.

    Удаление: Нобоа, 66 – Кофрие, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии104
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      Рейтинг: +1667

      FROL001 22 секунды назад

      Под настроение вспомнился Маршак:

      Посреди деревни лужа,
      В ней лежит большая Хрюша.
      А вокруг неё визжат
      Десять чудо поросят.
      Гыгыгы

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      Рейтинг: +15015

      paracetamol 22 секунды назад

      С такой защитой и Селихов не поможет.

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      Рейтинг: +15344

      Garrincha58 25 секунд назад

      очередной о-сёр народного достояния смотришь на этих игрочишек вроде мужики с усами бородатые, а чуть коснутся их валяются за носы хватаются ножкам больно, а чуть что от круглого отворачиваются одним словом ссы-уны

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      Рейтинг: +72

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 33 секунды назад

      Для КБ сезон давно провален!!
      + Тренера видать сливали и слили))))
      Стыдно за помойку старшую лазурятню и их младшего филиала)!
      Идем дальше.

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      Рейтинг: +273

      Shamil79 1 минуту назад

      Спартак не нашёл ключики к воротам Сочи....их уложил в свой чемодан Руй Виттория....

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      Рейтинг: +25227

      slavutiq70 1 минуту назад

      Многие пишут что играли хорошо , а не заметили , что когда Спартак много атакует то всегда проигрывает ,,,,,и это все 18 туров продолжается ,,,,,а о чём это говорит ???Вот и думайте о чём это говорит , по моему итак всё очевидно ,,,

      2
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      Рейтинг: +4051

      Дедуктор > slavutiq70 26 секунд назад

      Метко.

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      Рейтинг: +10356

      alex1951 2 минуты назад

      Сказать ,что Спартак провалил сезон ,язык не поворачивается ......
      Просто все должны понять следующее : Одной Ж. на двух стульях - не усидеть....
      Если Лигу Е. он проводит на 5 с плюсом ,то Чемп с точностью наоборот...
      Поэтому надо признать, что Премьер Лигу он отдал в руки других...Про кубки забыть,но настроение попортить -- это можно...

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      Рейтинг: +5647

      maygli 3 минуты назад

      Сочинцев с победой, играли грамотно весь матч.
      Спартак... ну почему они начали играть в футбол, только когда пропустили?
      Да - старались, да - давили... бывает так, что мяч просто не идёт в ворота, но ни одной острой комбинации за всю игру не увидел, а затолкать мяч так и не получилось.
      Игнатов - ну боишься мяча, зачем в стенку вставать? Кофрие - тут и говорить ничего не хочется.

      2
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      Рейтинг: +18083

      derrik2000 > maygli 1 минуту назад

      Меня тоже неприятно удивили раз за разом во 2-м тайме ТУПЫЕ навесы в штрафную Сочи. ((
      Как только Жило за кромкой поля вследствие травмы оказался, то просто разыграли угловой и - опа! - опаснейший момент.
      В этом компоненте, конечно, нужно иметь массу заготовок.

      1
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      Рейтинг: +3970

      мы_не_рабы > maygli 1 минуту назад

      Во времена Бескова и Романцева если отвернулся от мяча, то сядешь на лавку, на очень долгое время. А Кофрие ничего не оставалось делать, как фолить и надеяться на вратаря, тем более что матч уже заканчивался.

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      Рейтинг: +4051

      Дедуктор > maygli 1 минуту назад

      Острых комбинаций было навалом. Другое дело, что все они были однообразные. Легко их читал молодой воротчик Сочи.

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      Рейтинг: +4051

      Дедуктор 4 минуты назад

      Но надо признать: футбол был хороший. И обе команды сыграли ярко. намного более интересный матч в сравнении, например, с суетливой возней ментов с бомжами. И Сочи, и Спартак вызвали симпатию такой игрой. А разгром? Быват и у нас так. Проигрывающий боец пошел ва-банк в концовке. И оказался в нокауте. Бывает.

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      Рейтинг: +13256

      житель СПб 5 минут назад

      Единственное. что мне совершенно сегодня в Спартаке не понравилось (впрочем. часто не нравится) - это хамство Жиго. И не понимаю, почему ему не дали 2 ЖК и не удалили, когда он грубейшим образом сыграл в штрафной Сочи. Явно, судьи его побаиваются...

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