«Аталанта» – о голе Миранчука: «Сладкий и заслуженный момент»

Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на первый гол полузащитника Алексея Миранчука в этом сезоне.

Россиянин забил «Вероне» (2:1) в воскресном матче 17-го тура Серии А.

«Сладкий и заслуженный момент! Вперед, Алексей! Ты заслужил это. Продолжай!» – говорится в публикации «Аталанты» в инстаграме.

Миранчук вышел в старте команды из Бергамо впервые с 18 сентября.

В январе хавбек может уйти в другой клуб.

«Аталанта» идет на 3-м месте в Серии А.