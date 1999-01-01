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    «Аталанта» – о голе Миранчука: «Сладкий и заслуженный момент»

    Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на первый гол полузащитника Алексея Миранчука в этом сезоне.

    Россиянин забил «Вероне» (2:1) в воскресном матче 17-го тура Серии А.

    «Сладкий и заслуженный момент! Вперед, Алексей! Ты заслужил это. Продолжай!» – говорится в публикации «Аталанты» в инстаграме.

    • Миранчук вышел в старте команды из Бергамо впервые с 18 сентября.
    • В январе хавбек может уйти в другой клуб.
    • «Аталанта» идет на 3-м месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Аталанты»

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5291

      Давид59 56 минут назад

      Вообще-то он уже забивал. В еврокубках. Чего это они так возбудились?

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