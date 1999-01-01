«Аталанта» – о голе Миранчука: «Сладкий и заслуженный момент»

Вообще-то он уже забивал. В еврокубках. Чего это они так возбудились?
Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на первый гол полузащитника Алексея Миранчука в этом сезоне.
Россиянин забил «Вероне» (2:1) в воскресном матче 17-го тура Серии А.
«Сладкий и заслуженный момент! Вперед, Алексей! Ты заслужил это. Продолжай!» – говорится в публикации «Аталанты» в инстаграме.
- Миранчук вышел в старте команды из Бергамо впервые с 18 сентября.
- В январе хавбек может уйти в другой клуб.
- «Аталанта» идет на 3-м месте в Серии А.