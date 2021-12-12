Быстров: «У нас много богатых людей, готовых забрать «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о принадлежности клуба Леониду Федуну. Он владеет командой с 2004 года.

«Не думаю, что Федун подостыл к «Спартаку». Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб. Некому? Ну, это всe бред. Я не думаю, что некому «Спартак» отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб.

То, что такие люди есть – это 100%. Но я не верю, что Федун остыл. Всe равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в «Спартаке» помимо Федуна полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении», – сказал Быстров.

При Федуне «Спартак» выиграл только 1 трофей.

Сейчас клуб идет в РПЛ 9-м.

Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

Быстров: «Выпил за три дня до матча «Спартака». Чуть не умер на поле»

«Быстрый, ты огонь! Верю». Павлюченко – о готовности Быстрова стать тренером «Спартака»