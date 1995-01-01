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    Быстров: «У нас много богатых людей, готовых забрать «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о принадлежности клуба Леониду Федуну. Он владеет командой с 2004 года.

    «Не думаю, что Федун подостыл к «Спартаку». Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб. Некому? Ну, это всe бред. Я не думаю, что некому «Спартак» отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб.

    То, что такие люди есть – это 100%. Но я не верю, что Федун остыл. Всe равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в «Спартаке» помимо Федуна полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении», – сказал Быстров.

    • При Федуне «Спартак» выиграл только 1 трофей.
    • Сейчас клуб идет в РПЛ 9-м.
    • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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