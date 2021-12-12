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  • Быстров: «У нас много богатых людей, готовых забрать «Спартак»

Быстров: «У нас много богатых людей, готовых забрать «Спартак»

12 декабря 2021, 08:15
26

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о принадлежности клуба Леониду Федуну. Он владеет командой с 2004 года.

«Не думаю, что Федун подостыл к «Спартаку». Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб. Некому? Ну, это всe бред. Я не думаю, что некому «Спартак» отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб.

То, что такие люди есть – это 100%. Но я не верю, что Федун остыл. Всe равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в «Спартаке» помимо Федуна полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении», – сказал Быстров.

  • При Федуне «Спартак» выиграл только 1 трофей.
  • Сейчас клуб идет в РПЛ 9-м.
  • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

Быстров: «Выпил за три дня до матча «Спартака». Чуть не умер на поле»

«Быстрый, ты огонь! Верю». Павлюченко – о готовности Быстрова стать тренером «Спартака»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (26)
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oyabun
1639287562
Увы, это всё усилия, потраченные впустую. Неэффективный менеджмент, взбалмошное управление. При подобнои дилетантском подходе к управлению клубом, даже не удивительно что Спартак никак не заиграет на стабильном высоком уровне.
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vladimir-7
1639291089
Быстров, ты какие-то слова нашёл, которых в России давно нет: ОТДАТЬ. ЗАБРАТЬ, придумал бы ещё ПОДАРИТЬ, но слово забрать, касается, только, в сочетании – забрать у простых граждан. Вкладывает в клуб Алекперов, а Федун–"передаточно- раздаточная коробка" с паразитическими шестеренками, который делает вид, что управляет клубом.
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subbotaspartak
1639296665
У нас много богатых людей, готовых забрать «Спартак»... Забрать может и могут, а вернуть?...
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Каратель помойников
1639296744
и володька быстров мог бы быть богатым,если бы бзюпа деньги не тыранул..)))
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NewLife
1639296839
Губашлеп, приведи пример, тех, кто захочет вкладывать миллионы в убыточный проект, это же не клуб голубых на гос поддержке за счет голубого топлива.
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3meeeD
1639304026
Думаю,что за толпы в окне дерётся Кто вообще додумался опять у володьки интервью брать?)он же не лечиться
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Plyash
1639304103
Словоблуд Быстров ляпнул,как в лужу пёрнул,а думать-то ему уже давно нечем. Вова,к врачу-похментологу ходить надо вовремя,иначе совсем свихнёшся.
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mihail200606
1639308898
Да не надо продавать... Пусть так дальше будет..
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slavа0508
1639318248
Не вижу не одного кто действительно в состоянии содержать такой клуб и имеет желание тратит личные сотни миллионов евро на Спартак ,,,,а на словах все у нас герои ,,,
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мы_не_рабы
1639388683
Забрать и купить - это разные вещи. Забрать-то готовы многие, а вот купить -желающих что-то не видно. Вернее они есть, только вот цену, соответствующую стоимости клуба, они платить не хотят. Единственное в чём соглашусь с Быстровым, что: "в «Спартаке» помимо Федуна полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении".
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